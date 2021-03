Monday, 1 March 2021, 17:36 HKT/SGT Share: 樂享互動將被納入恆生綜合小型股指數,並同步調入港股通名單

香港, 2021年3月1日 - (亞太商訊) - 2月26日,恆生指數公司公告稱,將樂享互動(06988.HK)納入恆生綜合小型股指數。這意味著其將同步被調入港股通。



眾所周知,港股通一直是內地投資者參與港股市場的重要通道。而入選港股通的股票一般需要滿足一定的市值規模及交易量要求,也在一定程度上代表了港股市場具備長期競爭力的核心資產。



近年來,中國內地資金持續影響港股生態,港股通成交金額佔港股總成交金額的比重逐年升高。在2020年前三季度,港股通成交金額已經佔到了港股總成交額的21.7%。



隨著港股通重要性持續提升,每一次港股通股票名單的調整,也往往會引起港股市場投資人極大的關注。



究其原因,一方面是因為內地投資者的大量資金湧向港股市場,為這些港股通股票注入了更大的流動性,提升了股票的活躍度;另一方面,入選港股通將極大地提升公司的知名度,加深資本市場對上市公司的理解,促使公司估值進一步回歸價值。



以心動公司和中國飛鶴為例,獲納入港股通次日,心動公司和中國飛鶴分別上漲4.85%和6.53%。其中,中國飛鶴更是在此後兩個月股價累計上漲34.07%。正式成為港股通股票後,樂享互動有望進一步擴大股東基礎,改善股權結構,提升股票流通性及資本市場知名度。



樂享互動於2020年9月23日成功在港交所上市,是國內最大的移動新媒體效果營銷和SaaS服務MarTech(營銷技術)公司之一。公司以數據和算法為核心,為行業客戶和移動新媒體內容發佈者提供商品與流量之間的耦合營銷服務。具體來看,公司不僅為行業客戶提供跨平台的移動新媒體效果營銷服務,同時也為廣大移動新媒體內容發佈者提供營銷SaaS服務,以幫助其通過多種合法合規的產品和形式高效實現商業價值。



近年來,隨著移動新媒體市場的迅速爆發,樂享互動的業務增長迅速。據最新業績預告,公司在2020年延續了強勁增長態勢,預計營收在8.80億到9.20億港元之間,同比實現六成以上增長;扣除匯兌損益前利潤約為1.7億港元至2.0億港元,同比增長約123.7%至163.2%。相當於2019年同期的2.2倍至2.6倍。



除了原有業務的穩健增長外,營銷SaaS服務也是樂享互動的另一大看點。樂享互動於2013年6月開始營銷SaaS服務。截至目前,公司已經形成了效果營銷和營銷SaaS服務雙輪驅動的業務增長模型。



向自媒體發布者提供營銷SaaS服務的重大意義在於,公司可以從流量平台自動化獲取穩定的優質內容資源,讓內容發佈者高效變現的同時,又可以實時分析營銷效果,為數據積累和算法迭代提供強有力的支撐。



值得一提的是,與絕大多數營銷技術公司不同,樂享互動是為數不多具備跨平台服務能力的公司。截至目前,公司具有在微信、抖音等不同的互聯網流量平台同時進行服務的能力。



尤其在短視頻領域,公司先發優勢更加明顯。早在2019年1月,公司就在抖音商業化之初首批推出為短視頻內容發佈者提供的商業變現服務,這也給公司提供了領先行業的先發優勢。隨著短視頻賽道的爆發,樂享互動有望成為短視頻賽道紅利的最大受益者。



作為「好賽道中的好選手」,又是境內稀缺的新經濟投資標的,隨著北水南下,樂享互動表現如何,我們拭目以待。





話題 Press release summary



部門 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network