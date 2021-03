Monday, 1 March 2021, 17:01 HKT/SGT Share: 中國版“寶潔”赴港上市,業績逆勢增長16.9% ,快速切入寵物賽道首戰告捷

香港, 2021年3月1日 - (亞太商訊) - 據明報報道,中國版“寶潔”朝雲集團(6601.HK)于日前開啓招股,公司擬全球發售333,333,500股,其中香港公開發售33,334,000股,占比約10%,預期發售價介于每股7.80港元至9.20港元之間。



朝雲集團組建于2018年,是中國領先的一站式多品類家居、個人和寵物護理平台。近年來,朝雲集團通過對渠道、品類以及組織架構的持續優化改革,在保障業績穩健增長的同時,品類拓展、利潤提升、線上布局等多方面取得迅速發展,整體業績穩中有增,交出了一份漂亮的成績單,爲成功上市奠定了良好基礎。



線上線下雙雙逆勢增長,打造多个品类第一



朝雲集團擁有廣泛的線下渠道,截至2020年9月30日,朝雲集團擁有超過1200家線下經銷商,62萬個銷售網點,48名大客戶,11000個零售網點,覆蓋國內所有省份、所有地級市,全面深入一至五線城市。



2008年,朝雲集團開始建設線上渠道,一年內便從單一店鋪拓展到14個自營店鋪,從單一渠道拓展到20 多個線上渠道,連續兩年超過100%增長。此外,朝雲集團還在線上打造了多款明星品牌及單品。超威獲得天猫驅蟲類目及電熱蚊香類目排名第一,寵護護理新品牌倔强的尾巴獲得寵物香水除味劑類目排名第一,幷入選天猫小黑盒認證年度優質新品榜單。



通過在渠道結構、品類結構及組織架構方面進行了全面優化 ,朝雲集團實現連續多年穩健增長。在2019年,朝雲集團已有多款單品零售額超過1億元(人民幣,下同)。2020年,朝雲集團進入快速發展期。2020年前三季度,朝雲集團克服疫情影響,實現線上線下雙雙逆勢增長,總收入14.61億元,較2019年同期增長16.9%。根據灼識諮詢的預測,自2019年至2024年,中國家居護理市場零售額規模將從458億元增長至694億元,個人護理産品市場將從2019年的4,587億元增長至7,014億元,市場增長空間巨大。據瞭解,朝雲集團在2021年將全面進軍規模超千億的寵物市場,利用寵物護理業務來搶抓進一步增長機會。



品類結構持續優化 快速切入宠物赛道首战告捷



根據灼識諮詢的資料,在家居護理行業本土企業中,朝雲集團擁有最多的品牌和子品類數量。同時,朝雲集團多個品類在市場中具有領先地位。根據灼識諮詢的資料,以零售額計,朝雲集團在驅蚊殺蟲品類市場連續五年份額第一,是中國第二大家居清潔産品製造商及中國第二大家居清潔護理産品製造商。而個人護理產品花露水品類和洗手液品類,在上市9個月分別實現細分品類領先地位。朝雲集團在2019年進入寵物護理市場後,旗下品牌倔強的尾巴上市4個月即實現了天貓寵物香水除味類目排名第一,並成為天貓新銳品牌。



通過對品類結構持續優化,朝雲集團品類發展日趨均衡,新品類的收入連續高漲。據招股書披露,朝雲集團家居清潔産品的收入由截至2019年9月30日,同比增長29.7%;個人護理品類截至2020年9月30日同比增長69.2%,寵物品類增速快、毛利高,未來發展值得期待。



頂尖團隊構建領先的多品牌多品类履带式发展平台



2018年,陳丹霞成爲朝雲集團董事長,2019年開始兼任CEO,開啓朝雲集團獨立發展和IPO之路。



據瞭解,陳丹霞及其管理團隊擁有跨平台跨渠道多領域的豐富行業經驗。管理團隊均爲擁有多年經驗的職業經理人,橫跨化妝品、日化、母嬰産品、寵物及電商等多個領域,有的來自阿里巴巴以及國內龍頭寵物企業,有的由立白培養超過10年。該團隊具有國內外兼幷購經營管理經驗以及國際化視野,行業經驗平均超過15年,在朝雲集團旗下公司工作平均超過10年。



憑藉出色的多品牌運營能力,陳丹霞帶領朝雲團隊成功孵化了多個行業領導品牌,幷打造千人千面的戰略,通過擴展産品供應,最終構建了一站式多品牌多品類智慧家居、個人和寵物護理平台。如今,朝雲集團上市在即,如何激發公司潜力、再創新成就,正等待著陳丹霞和她背後這支出色的團隊。





