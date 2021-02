Nuvera提升燃料電池發動機測試能力

馬薩諸塞州比勒里卡和意大利米蘭, 2021年2月26日 - (亞太商訊) - 動力應用燃料電池動力解決方案提供商Nuvera Fuel Cells,LLC宣布,其在意大利的大型耐久性測試設施投產後,其氫燃料電池發動機測試能力將得到擴展。







新的自動化設施位於奧西奧的SIAD S.p.A.主工廠,經過三年的設計,建造和調試。Nuvera燃料電池發動機測試模塊(ETM)是公司不斷擴展的產品線的設備齊全的測試場。為了證明Nuvera的動力系統滿足商業中型和重型動力應用的需求,ETM提供了在不同的客戶特定負載週期下同時測試多達8個燃料電池發動機的能力。核查Nuvera燃料電池發動機性能以滿足中國公交車客戶的需求是正在進行的早期活動之一。



“Nuvera仍然致力於為OEM提供製造高性能,零排放車輛所需的技術,” Nuvera歐盟運營總監Giampaolo Sibilia說。“確認我們的燃料電池發動機超出了多個移動市場中客戶的期望,這是我們的首要任務。”



Nuvera®E系列燃料電池發動機可將燃料電池實際集成到商用車輛應用中,例如電動貨車,公共汽車,8類車輛和港口集裝箱裝卸設備。Nuvera還打算在非汽車應用中部署其技術。利用Nuvera獨特的燃料電池堆技術,其燃料電池發動機將低運行成本,緊湊性和耐用性完美地結合在一起。



Nuvera首席執行官Lucien Robroek表示:“我為Nuvera團隊在實現燃料電池測試基礎設施擴展這一里程碑方面所取得的成功表示讚賞。ETM設備在行業中是獨一無二的,為客戶提供了在現實世界商業應用程序中成功部署燃料電池系統所需的能力。”



關於NUVERA FUEL CELLS, LLC

Nuvera Fuel Cells,LLC一家是向重型移動應用提供零排放發動機的製造商。在美國,歐洲和中國設有辦公室。Nuvera提供清潔,安全和高效的產品,旨在滿足工業車輛和其他運輸市場的嚴格需求。



Nuvera是Hyster-Yale Group,Inc.的全資子公司,該公司主要以Hyster®和Yale®品牌設計,研發,製造,售銷和服務於全球綜合型叉車和配件市場。Hyster-Yale 集團是Hyster-Yale Materials Handling,Inc.(NYSE:HY)的全資子公司。Hyster-Yale Materials Handling,Inc.及其子公司總部位於俄亥俄州克利夫蘭,在全球擁有大約7,700名員工。



