Friday, 26 February 2021, 09:39 HKT/SGT Share: 朝雲集團招股在即 多品牌多品類戰略打造中國版寶潔

香港, 2021年2月26日 - (亞太商訊) - 據香港經濟日報報道，朝雲集團是中國領先的一站式多品牌多品類智慧家居、個人和寵物護理平台。在中國日化行業從興起到興盛的歷程中，朝雲集團抓住機遇，日漸形成了多品牌多品類的戰略佈局。面對中國日化行業發展的新趨勢，朝雲集團以上市為契機，雄心勃勃地大踏步前進，打造中國版寶潔，其發展勢頭正備受矚目。



中國日化行業蓬勃發展



近十年以來，隨著中國經濟水平不斷提高及人均可支配收入持續增長，中國日化市場迎來了消費升級和品類細分的市場趨勢。受此影響，中國日化市場在過去數年保持了較高的增長速度，並將在未來進一步激發增長潛力。



根據灼識咨詢的數據顯示，中國日化行業零售額從2015年的4,023億元（人民幣，下同）增長至2019年的5,833億元，複合年增長率為9.7%。預計該行業零售額將進一步增長至2024年的8,873億元，對應複合年增長率為8.8%。



具體來看，在中國日化行業，寵物護理、家居護理及個人護理是增長最快的三個細分板塊。



受益於城鎮化的持續推進、居民消費能力的提升及消費意識的轉變，家居護理及個人護理的市場需求不斷增長，產品品類不斷多元化。消費者更關注產品的健康衛生、便利便捷等特點。在寵物護理領域，｢空巢｣現象使得養寵物的需求大量增加，其消費群體也呈現了年輕化趨勢。而近年來崛起的各類電商渠道，進一步推動了上述三個領域的零售額增長。



朝雲集團深諳中國市場機遇，堅持實施多品牌多品類的戰略佈局，該發展戰略也為公司帶來不俗的業績表現。據招股書顯示，在2019年，朝雲集團有多款產品零售額超過了1億元。且2020年前三季度，集團實現總收入14.61億元，較去年同期大漲16.9%。藉此，集團建立起中國領先的一站式多品牌多品類智慧家居、個人和寵物護理平台，打造中國版的寶潔。



多品牌多品類發展戰略 把握寵物市場黃金機遇



事實上，朝雲集團的業務全面覆蓋了寵物護理、家居護理及個人護理，並且在上述三個領域取得了領先地位。



根據灼識諮詢的資料，以零售額計，朝雲集團在2015年至2019年間在中國家居護理行業的本土公司中連續五年位列第三，並在中國家居護理行業的所有公司中排名第四；同期朝雲集團在在驅蚊殺蟲品類市場連續五年份額第一； 而個人護理產品花露水品類和洗手液品類，在上市9個月分別實現細分品類領先地位。朝雲集團在2019年進入寵物護理市場後，旗下品牌倔強的尾巴上市4個月即實現了天貓寵物香水除味類目排名第一，並成為天貓新銳品牌。



根據灼識諮詢的預測，自2019年至2024年，中國家居護理市場零售額規模將從458億元增長至694億元，個人護理產品市場將從4,587億元增長至7,014億元，對應複合年增長率分別為8.7%及8.9%，市場增長空間巨大。同期，寵物護理市場複合年增長率更高達17.8%。據了解，朝雲集團將在2021年全面進軍寵物護理市場，尽享宠物市场超千亿规模的红利。



整體而言，日化行業，尤其是朝雲集團佈局的家居護理、個人護理及寵物護理三大細分領域，未來發展勢頭迅猛，長期增長潛力顯著。市場消息，朝雲集團招股在即。藉此上市機會，朝雲集團還將继续加速改善銷售和分銷網絡、加強品牌建設、改善全球及國內供應鏈的效率和靈活性。長遠來看，隨著朝雲集團品類擴寬，品牌及渠道全面提升，未來當有不俗的業績表現。





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