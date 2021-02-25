教育部正式批准江西應用科技學院新增4個本科專業



香港, 2021年2月25日 - (亞太商訊) - 辰林教育集團控股有限公司（「辰林教育」或「公司」，股份代號：1593）旗下江西應用科技學院正式獲教育部批准新增四個本科專業，分別是區塊鏈工程、寶石及材料工藝學、跨境電子商務、新媒體藝術專業。上述四個新增專業將從2021年開始招生。至此，江西應用科技學院本科專業總數達35個，包含工學、管理學、經濟學、文學、教育學、藝術學6個學科門類。



關於辰林教育集團控股有限公司

辰林教育是江西省領先的民辦高等教育供應商之一，於江西省南昌市營運一所名為江西應用科技學院的民辦大學，提供本科專業及專科專業，及提供多元化的教育相關服務，並運營一所名為江西文理技師學院的全日制職業院校。



辰林教育的教育宗旨是爲中國的城鎮建設與管理培養高層次、高技能、創新型和應用型人才，致力于爲其學生提供卓越的民辦高等教育，幷提供涵蓋了範圍廣闊、以市場爲導向的研究領域及職業培訓，其中包括國際商務、電子商務、物流管理、物聯網工程、土木工程、軟件工程、機械製造及自動化和機器人工程。除了大學營運所得收入外，辰林教育亦提供多樣化的教育相關服務，幷爲其業務貢獻了可觀收益。辰林教育的教育相關服務主要包括了實習管理服務，導修及課程管理服務。



此新聞稿由博達浩華國際財經傳訊公司代表辰林教育集團控股有限公司發佈。



如有垂詢，請聯絡︰

博達浩華國際財經傳訊集團

馮嘉莉小姐 +852 3150 6763 kelly.fung@pordahavas.com

陸淼小姐 +852 3150 6788 ivy.lu@pordahavas.com

郝婕小姐 +852 3150 6737 angel.hao@pordahavas.com

梁懿婷小姐 +852 3150 6742 sonia.leung@pordahavas.com







話題 Press release summary



部門 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

