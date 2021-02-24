Wednesday, 24 February 2021, 18:36 HKT/SGT Share:

來源 Quamnet 【華富財經傑出企業大獎2020】頒獎典禮於2021年2月3 - 4日圓滿舉行 大獎疫情下建立營商新思維 獲商界媒體廣泛支持

香港, 2021年2月24日 - (亞太商訊) - 由華富財經網主辦的【華富財經傑出企業大獎2020】，已於2021年2月3日和4日假富豪九龍酒店 (Regal Kowloon Hotel) 圓滿舉行，12間獲獎公司代表及嘉賓共同見證大獎踏入十二周年。大獎在疫情下仍獲得商界，香港及海外媒體支持，一同見證獲獎公司卓越成就。



第十二屆【華富財經傑出企業大獎】 睿智營商 再闖高峰



作為香港領先的專業財經網站，華富財經網在專注財經領域之餘，亦聚焦大眾關心的優秀表現行業，自2009年起舉辦【華富財經傑出企業大獎】，至今已踏入第十二年。



【華富財經傑出企業大獎】的評審團由華富財經網編輯部、研究部團隊，以及一班獨立的經濟分析師組成。在收集各界提名後，每間企業均須遞交基本資料和自我評價報告以作評選。評審團再依據八大範疇，包括: 優秀產品及服務、品牌形象、管治方針、市場推廣、發展策略和潛力、業內成績、企業社會責任，以及獨特的經營理念或發展，從各行各業選出具代表性的企業，接受嘉許並頒發獎座以作表揚。



今年為第十二屆【華富財經傑出企業大獎】，以「睿智營商 再闖高峰」為題，希望藉此嘉許卓越企業在過去一年風高浪急的環境，仍然秉持信念，並以獨特的營商睿智站穩業界，銳意締造更高境界的精神。



本屆獲獎公司來自多個商業界別，包括金融服務、互聯網企業、移民顧問、TMT、資訊與科技服務供應商、物流及保健服務等。



今年共有12間公司榮獲大獎，成就獲得肯定，包括：寶寶樹集團、Bartra Wealth Advisors Limited、Beng Soon Machinery Holdings Ltd、中國人壽信託有限公司、中手游科技集團有限公司、中信國際電訊CPC、嘉里物流、LFG 投資控股有限公司、偉祿亞太證券有限公司、偉祿集團控股有限公司、宏基集團控股有限公司及環亞國際醫療科技集團有限公司。



頒獎典禮匯聚菁英 獲商界媒體廣泛支持



出席是次頒獎典禮的嘉賓包括: 財經事務及庫務局副局長陳浩濂先生太平紳士、香港市務學會榮譽主席陳裕光博士、香港經濟師學會會長郭德心先生及註冊財務策劃師協會會長黃敏碩先生。



中國通海金融財經媒體有限公司董事總經理陳耀峻先生表示︰「2020年是充滿驚濤駭浪和挑戰的一年。儘管全球被疫情籠罩，卓越企業憑藉其堅持，超卓表現及睿智突圍而出。華富財經傑出企業大獎踏入第十二年，竭力肯定香港企業的出色表現，矢志成為香港獲得認可的財經媒體，為企業管治和企業發展設定標準。華富財經藉此衷心祝賀今年所有獲獎公司，2020年確實為獲獎企業立下深刻軌跡。這些企業過去一年的進步不但豎立良好企業形象，更在艱難時刻為其他企業建立良好榜樣。」



頒獎禮獲得中外媒體鼎力支持

本屆頒獎典禮獲中外媒體廣泛報道和支持，包括《英文虎報》(The Standard)、《財股網》、《匯通財經》等。



【華富財經傑出企業大獎2020】得獎名單﹙排名按公司英文字母順序排列﹚

1. 傑出投資價值互聯網企業 2020 寶寶樹集團

2. 傑出愛爾蘭移民諮詢服務及投資移民項目2020 Bartra Wealth Advisors Limited

3. 傑出拆除服務供應商 2020 Beng Soon Machinery Holdings Ltd

4. 傑出強積金計劃 2020 中國人壽信託有限公司

5. 最佳TMT公司 2020 中手游科技集團有限公司

6. 傑出資訊及通訊科技服務供應商 2020 中信國際電訊CPC

7. 傑出環球第三方物流服務供應商 2020 嘉里物流

8. 傑出綜合金融企業 2020 LFG 投資控股有限公司

9. 傑出輔助生殖健康服務企業 2020 環亞國際醫療科技集團有限公司

10. 傑出證券服務發展 2020 偉祿亞太證券有限公司

11. 傑出多元化綜合企業 2020 偉祿集團控股有限公司

12. 傑出綜合地基服務 2020 宏基集團控股有限公司



【華富財經傑出企業大獎】網站: http://events.quamnet.com/landing/QOEA2020



【華富財經傑出企業大獎2020】照片

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