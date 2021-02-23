Tuesday, 23 February 2021, 19:59 HKT/SGT Share:

來源 Parkson Retail Group Limited 百盛公佈集團截至二零二零年十二月三十一日止之全年業績

香港, 2021年2月23日 - (亞太商訊) - 中國領先的時尚生活概念連鎖零售商百盛商業集團有限公司（「百盛」或「公司」，聯同其附屬公司統稱為「本集團」；港交所股份代號：3368.HK），於今天公佈其截至二零二零年十二月三十一日止（「回顧年度」）之全年業績。



二零二零年對全球市場來說是充滿挑戰和不確定性的一年。 COVID-19自年初開始在全球爆發，為防止疫情蔓延，各種社交生活、經濟活動被迫暫停或減少，導致全球經濟面臨下行壓力。 除此之外，中美貿易關係持續緊張，為許多政治環境帶來許多不確定因素。受以上因素影響，本集團整體表現較上一年度遜色，儘管如此，本集團積極採取了多項成本控制措施，以減少其影響。 同時，集團亦致力透過多元化發展的策略，鞏固我們作為中國領先時尚生活概念零售商的地位。



回顧年度內，本集團錄得銷售所得款項總額（「銷售所得款項總額」）為人民幣11,225.6百萬元（含增值稅），較去年下降20.8%，主要由於同店銷售的下降。同店銷售（「同店銷售」）於回顧年度內減少18.7%，主要由於受到COVID-19疫情的影響。回顧年度內，本集團經營收益總額下降人民幣597.9百萬元或11.9%至人民幣4,428.3百萬元，整體銷售毛利率下降至15.3%，而二零一九年則為16.0%，經營利潤為人民幣349.0百萬元，較去年同期減少26.5%。



強強聯手 合作開拓新商機



為多樣化及鞏固基礎，本集團一直積極物色不同的業務夥伴，以積極的商業合作模式，實現強強聯合，以開拓新市場、新商機。 於二零二零年五月，本集團與江蘇省蘇州市知名商業品牌津津長發集團達成合作，對歷史悠久、位於蘇州市姑蘇區核心商圈的蘇州長發商廈進行升級全面改造。 該項目將融合領先的時尚生活零售概念以及蘇式生活體驗，以滿足不同消費群體的需求。 是次合作標誌著本集團正式進入蘇州核心市場;蘇州市場強大的吸引力，姑蘇區良好的經商，以及當地消費服務市場巨大的發展前景，為本集團中國大陸要於蘇州提供強大動力。 結合津津長發集團豐富的客商資源與消費群體，以及本集團豐富的商業零售管理經驗，集團有信心把該項目打造成為姑蘇區「商業·旅遊·文化」的新標桿。



此外，本集團於二零二零年六月與梧州市三祺投資有限公司正式達成合作協議，共同打造大型城市綜合體——梧州三祺百盛，集辦公、居住、酒店、餐飲、消費、休閒娛樂於一體的新文化地標，並計劃於來年投入服務。由於廣西壯族自治區是「一帶一路」有機銜接的重要門戶，也是「國際陸海貿易新通道」的重要一站，因此，提前佈局廣西市場，成為了本集團帶動西南地區零售業務整體發展的重要一步，而梧州三祺百盛的建立，將能夠產生區域協同效應，把影響力拓展至周邊地帶。



創新突破 推動多元業態發展



作為中國領先的時尚生活零售概念倡導者之一，百盛一直致力透過多樣化的商品組合及不斷提升的消費體驗，打造良好的口碑，持續吸引新舊顧客。回顧年度內，本集團策略性地擴充商品種類，以多元化的優質產品滿足更多顧客的消費需求。



其中，百盛的自營化妝品牌Parkson Beauty 與Play Up 通過差異化的產品策略，吸引了眾多年輕人的關注和喜愛。百盛希望藉此舉深化其年輕時尚的品牌形象，探索更多門店的可能性。



本集團亦積極透過多種模式，致力提升顧客的购物體驗，例如，集團旗下的金獅廣場攜手旗下精品超市Parkson Supermarket和哈肯舖手感烘焙麵包房參與到在上海舉辦的「獅城夜肆」活動中，此舉突破了傳統門店銷售模式，以更親民的方式拉近與消費者之間的距離，將生活的體驗感和特色產品更直接地帶給周邊用戶。



同時，本集團適時對旗下資源進行評估及調整，以便更有效地利用資源，真正實現多元化業態發展。回顧年度內，本集團繼續推進北京復興門百盛店北樓的辦公樓改造項目，該項目預期在二零二一年中旬完成。本集團相信，復與門北樓作為北京金融街的一部分，能夠滿足該區域眾多的辦公室租賃需求，有望為本集團帶來穩定的租金收入。



O2O新零售戰略 拓展多渠道服務



近年來，互聯網技術的進步加速了線上零售的發展，零售業進入了「線上+線下」互通的新業態模式。為把握線上零售的龐大機遇，集團在回顧年度內大力推動「O2O新零售戰略」，完善線上線下互通的新銷售模式。為此，本集團推出了各種刺激購物的措施，通過網絡直播等線上渠道，推動線下零售業務增長，包括運用百盛的官方微信公眾號和移動購物小程式積極開展活動，燃起顧客消費的積極性；同時借此機會吸引更多顧客親臨百盛門店，以提升購物體驗。



百盛管理團隊表示：「COVID-19在全球範圍內依然未能得到完全控制，中美關係的走向依然存在眾多不確定性，令來年的宏觀經濟環境持续不明朗。儘管如此，我們對中國零售業表現仍持樂觀態度。隨著中國疫情回穩，本地零售市場逐步回暖，消費者開始恢復消費意欲，同時因疫情未能外遊，反而利好本地消費。未來本集團將透過多種渠道積極研究及了解市場趨勢及顧客需求，拓闊百盛零售門店的產品種類，為顧客提供更多元化的優質產品系列。」



「我們將加強線上推廣以吸引更多顧客到線下門店消費。為此，我們將大力推行「O2O新零售戰略」及落地項目，加強線上線下零售體驗的融合，透過社交媒體網絡（如抖音、微信）、VIP項目及個性化客戶服務，以滿足零售行業變化及市場需求，並透過優質的產品和服務擴大市場佔有率。我們相信，憑藉本集團在過去二十多年在零售市場的豐富經驗，以及行之有效的多元化業務策略，我們有信心能夠在具挑戰性的大環境當中取得穩定表現，為股東創造長遠價值。」



關於百盛商業集團有限公司



百盛商業集團有限公司（「百盛」）為一家中國國內領導時尚生活概念的連鎖零售商。截至二零二零年十二月三十一日，本集團在中國28個城市運營管理40家百盛門店（包括概念店「Parkson Beauty」）、1家金獅廣場和2家百盛優客城市廣場；與超市、时装及餐飲門店形成了成熟完整的產業生態。



百盛在中國擁有超過二十年零售經驗，相當瞭解市場發展及顧客需求。為迎合年輕及不斷增長的中至中高等收入富裕顧客的需求，百盛匯聚購物、餐飲及娛樂等元素，並綜合綫上綫下渠道，提供時尚生活概念的零售體驗。



本新聞稿由智升公關有限公司代表百盛商業集團有限公司發放。



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