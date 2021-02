Tuesday, 23 February 2021, 16:35 HKT/SGT Share:

來源 Analogue Holdings Limited 安樂工程於英國設立首個據點 進一步擴大全球業務

香港, 2021年2月23日 - (亞太商訊) - 香港領先的機電工程服務供應商之一安樂工程集團有限公司(股份代號:1977),連同其附屬公司(統稱為「安樂工程集團」,「安樂工程」或「集團」),業務遍及澳門、中國內地及美國,最近更於英國倫敦設立了首個據點,進軍歐洲市場。集團透過其屢獲殊榮的升降機和自動梯品牌Anlev Elevator Group (「Anlev」),為當地客戶提供全面涵蓋升降機及自動梯設計、生產、安裝及維修保養的一站式服務,抓緊歐洲市場的機遇。



Anlev為安樂工程旗下的升降機和自動梯品牌,是英國鐵路網公司唯一認可的獨立自動梯生產商。



Anlev在南京的生產廠房於2022年完成擴建工程後,預期每年將可生產3,500部升降機及自動梯。



安樂工程集團主席潘樂陶博士表示:「我們於1991年開展升降機及自動梯業務時,已致力提倡『全新升降機及自動梯理念』(A New Lift and Escalator Vision),並命名為『Anlev』。多年來,我們積極擴充業務,為全球用戶提供安全、舒適、高效能及可靠的升降機及自動梯系統。時至今日,我們服務遍及亞洲、澳洲、美洲及歐洲逾20個國家的數以百萬用戶,並成功取得客戶的信任。憑藉新成立的英國據點,我們已準備就緒,進一步在全球拓展『Anlev』品牌。」



多年來,Anlev一直積極尋求擴展全球業務的商機。該品牌去年透過與紐約其中一間最大的獨立升降機及自動梯公司Transel Elevator & Electric Inc.(「TEI」)結盟,成功進軍美國市場。Anlev於英國公共交通及商業項目有著卓越往績,是唯一獲英國鐵路網公司(Network Rail)認可的獨立自動梯生產商。英國鐵路網公司在當地擁有、經營及興建大部分鐵路網絡; Anlev負責為其多個主要車站,包括滑鐵盧(Waterloo)站、 利茲(Leeds)站、 柏靈頓(Paddington)站及伯明翰新街(Birmingham New Street)站提供自動梯服務。著名的英國連鎖超市阿斯達(ASDA Stores)旗下的薩頓(Sutton)店等多間分店亦採用Anlev自動行人道。集團相信新成立的英國據點將能與香港、澳門、中國內地及美國據點組成策略網絡,產生強大協同效應,讓集團為全球用戶提供更全面的服務。



Anlev於南京自設研發及生產設施,能夠設計及製造符合國際最高標準的升降機、自動梯及自動行人道。由於這些產品需求急增,集團正擴充生產設施,預期於2022年竣工,屆時產能將增大三至五倍,滿足日益增長的市場需求及配合集團的擴展計劃。



Anlev卓越的安全水平及服務質素,屢獲業界及政府機構嘉許。品牌憑藉位於香港的中環至半山自動扶梯系統更新項目,勇奪ELEVATOR WORLD「2021年度項目」比賽第一名,成為今屆比賽唯一得獎的亞洲公司。此外,Anlev自香港機電工程署於2013年推出承辦商季度表現評級以來,已連續八年獲得「升降機承辦商表現評級」及「自動梯承辦商表現評級」的最高級別。



作為香港領先的企業品牌,Anlev提供完善的升降機及自動梯系統,包括任何速度及乘載量的自動行人道、帶動式升降機、無機房升降機及液壓升降機,獲交通樞紐、大學、醫院及主題公園等主要發展項目採用。在海外市場,Anlev近年完成的項目包括為墨爾本都會列車(Metro Trains Melbourne)提供自動梯、為墨爾本機場T2客運大樓擴建工程提供自動梯及自動行人道,以及為南韓首個高鐵站提供自動梯。在香港,Anlev於2019年奪得富山邨載客升降機更新工程,是首份公共屋邨合約;隨後亦獲得香港故宮文化博物館的重型貨運升降機設計、供應和安裝合約,以及為瑪麗醫院重建項目負責升降機和自動梯的設計、供應和安裝工程等。



關於安樂工程集團

安樂工程集團(「安樂工程」)於1977年成立,是香港領先的機電工程集團之一。集團總部設於香港,業務覆蓋澳門、中國內地、英國和美國。集團為公營和私營企業客戶提供全面及多元化的機電工程及科技服務,市場遍及世界各地。集團的四項核心業務包括屋宇裝備工程、環境工程、資訊、通訊及屋宇科技,升降機和自動扶梯。安樂工程之控股公司為安樂工程集團有限公司,於香港交易所主板掛牌(股票編號:1977)。



關於Anlev Elevator Group

Anlev Elevator Group為安樂工程集團旗下的附屬公司,提供一站式服務,涵蓋設計、生產、銷售、安裝、服務、現代化以至維修保養全球各種垂直或水平的運輸系統。Anlev提供各類型的升降機、自動梯及自動行人道,設計著重舒適、安全及高效能,為亞洲、澳洲、美洲及歐洲等地的用戶提供可靠及高效的運輸系統。





話題 Press release summary



部門 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network