中廣核礦業(1164.HK) 月內最大漲幅超過90% 創近四年新高

香港, 2021年2月22日 - (亞太商訊) - 中廣核礦業(1164.HK)近期股價持續攀升,創近四年新高,月內最大漲幅更超過90%。從2020年年底開始,中廣核礦業的股價便一路上漲,獲得大量投資者看好。事實上,中廣核礦業近期有不少好消息,這包括哈薩克新鈾礦項目將於2021年6月30日前交割,公司的年度權益包銷量將有望達到現有規模的三倍。此外,年初德國金融指數提供商Solactive發佈指數最新調整公告,宣佈將中廣核礦業同時納入兩個鈾礦指數,據瞭解,如今中廣核礦業已經成功被全球所有鈾礦ETF納入指數,意味著中廣核礦業將進一步登上國際資本市場舞臺,獲得更多的關注度、更好的流動性以及更穩定的資本支持。這次大幅上漲一方面是被動基金會增持股份,一方面也代表更多西方投資者注意到香港被持續低估的天然鈾公司。



消息面上,分析人士表示,天然鈾的需求與日俱增,相反全球鈾供給卻因為疫情的影響而萎縮。越來越多的投資者認識到天然鈾行業的投資窪地,如果衛生事件持續,全球兩大鈾礦商停產數月,來自生產商的現貨採購需求上升,則鈾價在當前水準上進一步上漲的概率較大。據瞭解,由加拿大帝國商業銀行和長江實業共同控股的加拿大怡東集團有限公司,把持有的加拿大鈾業公司NexGen的7.5%可轉債轉換成普通股,也側面反應了天然鈾行業蘊藏的巨大投資潛力。



面對氣候變化、環境風險挑戰、能源資源約束等日益嚴峻的全球問題,清潔能源、可持續能源發展顯得至關重要。習近平主席在第七十五屆聯合國大會一般性辯論上宣佈,中國將提高國家自主貢獻力度,採取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力爭於2030年前達到峰值,努力爭取2060年前實現碳中和。而目前中國的能源結構和發展狀況,距離目標實現還有較大差距。中國能源仍然以化石燃料為主,核能作為重要的清潔能源其占比仍然很低。不過國家對於核能的重視程度不斷提升,低碳電力的發展在全球已經成為主流的聲音,核電的零碳排放、全天候、邊際成本低的優點使得核電在未來世界範圍內的重要程度與日俱增。尤其以中國為代表的新興經濟體隨著第三代核電技術的成熟,展示出越來越雄勁的核電發展規劃,這同步將帶來更多的天然鈾需求。目前全球已探明鈾礦呈現較為集中的態勢。因此,當前全球鈾資源呈現供應偏緊而需求與日俱增的趨勢,未來鈾價格或迎來強勁復蘇。



中廣核礦業是中國廣核集團海外鈾資源開發、投融資的唯一平臺。主營業務為天然鈾資源開發和貿易,是中國唯一一家純鈾業上市公司,也是全球唯一一家背靠核電集團的純鈾業上市公司,在天然鈾貿易和投資領域具有先天優勢,同時在產和待產項目中具有極大的成本競爭力。優質的礦山資產是礦業公司的核心價值所在,據知,中廣核礦業擁有的在產鈾礦專案和待開發鈾礦專案的成本均在全球同類項目排名的前列,成本競爭力明顯。優質的資產也是中廣核礦業在長期低迷的天然鈾市場中持續保持可觀盈利和大比例分紅的基礎。值得一提的是,在定價體系方面,不同於大多數鈾礦公司採用“現貨價+期貨價”的混合價格體系,背靠全球第三大核電集團,中廣核礦業不僅無需擔心產品銷售,在自有包銷產品的銷售定價方面也全部採取長貿合約價,而在成本端又佔據低價礦資源,這也是中廣核礦業高利潤水準的秘密所在。



在國家核電發展戰略規劃背景下,若考慮到新增產能、天然鈾的巨大需求缺口、鈾價反彈以及納入全球所有鈾礦ETF後源源不斷的資金支持等因素,中廣核礦業業績將有望持續穩定上行,實際回報率也可能會有更大的突破空間﹐前景值得期待。





