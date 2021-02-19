Thursday, 18 February 2021, 14:06 HKT/SGT Share:

來源 Champion REIT 冠君產業信託公布2020年度全年業績 - 寫字樓物業組合的租金收益錄得溫和增長

- 零售市道持續受新型冠狀病毒疫情影響

- 對2021年前景保持審慎

香港, 2021年2月18日 - (亞太商訊) - 持有花園道三號及朗豪坊物業的冠君產業信託（股份代號：2778）公布2020年度全年業績。



冠君產業信託行政總裁王家琦女士



業績摘要



2020財政年度 2019財政年度 變動

租金收益總額 (百萬港元) 2,633 2,778 - 5.2%

物業收益淨額 (百萬港元) 2,347 2,481 - 5.4%

可分派收入 (百萬港元) 1,554 1,648 - 5.7%

每基金單位分派 (港元) 0.2500 0.2662 - 6.1%



於2020年12月31日 於2019年12月31日 變動

物業組合總值 (百萬港元) 67,318 81,178 - 17.1%

每基金單位資產淨值 (港元) 8.61 11.04 - 22.0%

資產負債比率 23.0% 18.0% + 5.0百分點



概覽

面對前所未見且漫長持久的新型冠狀病毒疫情，本信託及租戶的業務舉步維艱。在全球經濟面臨衰退下，本信託期內可分派收入減少5.7%至15.54億港元，而每基金單位分派（「每基金單位分派」）則下跌6.1%至0.2500港元。



花園道三號

花園道三號於2020年的租金收益維持在15.18億港元的穩健水平（2019年：15.12億港元），而續租租金亦錄得溫和增長。截至2020年12月31日，該物業的平均現收呎租升至每平方呎110.4港元（按可出租面積計算）。物業於2020年12月31日的出租率為86.8%。



朗豪坊辦公樓

儘管營商環境充滿挑戰，朗豪坊辦公樓於2020年的租金收益總額仍保持在3.78億港元的穩健水平（2019年：3.75億港元），而物業的現收租金於2020年12月31日微升至每平方呎47.7港元（按建築面積計算）。物業於2020年12月31日的出租率為88.7%。



朗豪坊商場

2020年香港零售業的營商環境舉步維艱。朗豪坊商場的租金收益總額隨租戶銷售額急挫而下跌17.3%至7.38億港元，主要受分成租金大跌而拖累。截至2020年12月31日，商場的平均現收呎租跌至每平方呎179.3港元（按可出租面積計算）。縱然經營環境艱難，商場於2020年12月31日保持悉數租出的狀態。



分派

本信託期內可分派收入減少5.7%至15.54億港元（2019年：16.48億港元），而每基金單位分派則下跌6.1%至0.2500港元（2019年：0.2662港元）。按2020年12月31日的基金單位收市價4.53港元計算，相當於年度分派率5.5%。



資產值

截至2020年12月31 日，本信託旗下物業組合的估值為673億港元，較2019年12月31日的812億港元減少17.1%。



展望

我們對2021年的業務前景保持審慎。雖然新型冠狀病毒疫苗推出市場為市民的日常生活和經濟活動重回正軌帶來曙光，然而復原過程可能相當漫長。疫情過後，房地產行業或因市民行為上的轉變（例如在家工作）而受到影響。寫字樓租賃和零售市場亦受多方面的因素影響，包括限聚措施、美國新任總統上台後的中美關係、全球旅遊有待復原，以及本地失業率上升等。



未來一年，我們會致力維持旗下物業的出租率，繼續通過靈活的租賃策略留住現有租戶及吸引新租戶。本信託於2021年的整體業務經營環境仍然艱鉅，我們會繼續與租戶和持份者並肩同行，為本信託的可持續發展而努力。此外，我們會以審慎的態度為本信託物色海外物業，擴展多元化發展機會。



有關冠君產業信託（股份代號：2778）

冠君產業信託擁有及投資提供租金收入的寫字樓及零售物業。信託主要投資位於優越地點的甲級商用物業。現時擁有花園道三號及朗豪坊兩幢地標性物業，總樓面面積達293萬平方呎，分別座落於維港兩岸。自2015起，信託被納入為恒生指數的恒生可持續發展企業基準指數的成份股。

網站：www.championreit.com





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