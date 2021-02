Thursday, 18 February 2021, 12:11 HKT/SGT Share:

來源 Lever Style Corporation 收購卓世 提升利華的運動服及訂製服裝實力

香港, 2021年2月18日 - (亞太商訊) - 利華控股集團(香港股份代號:1346,「利華」)宣佈收購卓世有限公司(「卓世」)。



卓世為風靡全球的香港服裝品牌,其於美國、全歐洲、亞洲及澳洲有售。香港、紐西蘭及馬來西亞奧運代表隊、國家隊及世界錦標賽選手及不同水平的業餘運動員均穿著卓世的訂製工藝服裝。



利華的多元化跨國平台現時以各種織物生產各式各樣的男女裝服裝。這項新收購加強了利華於快速增長的全球運動服類別的專門生產實力。消費者對舒適、多用途及時尚的日常運動服需求越來越大。利華現已為Mammut、Mountain Equipment Co-op、Helly Hansen及Black Diamond等品牌生產工藝外衣。



利華執行主席司徒志仁表示:「卓世對創新及功能服裝的熱忱將有助我們服務這不斷增長的時尚生活分部。自於香港聯交所上市以來,我們已進行四項收購以深化實力,從而滿足所有客戶的服裝供應需求及於所有服裝類別提供統包解決方案。」



卓世與全球頂尖運動員合作,例如2020年環法單車賽總冠軍Tadej Pogacar及場地單車賽世界冠軍李慧詩(曾五次當選星中之星香港傑出運動員)。卓世專注於創新、擁有競賽實績的衣物,例如可按任何設計訂製的單車手服裝Aero Speedsuit。其利用香港科技大學的風洞、經革新的熱昇華印刷及重新界定的衣物結構開發奧運服裝,亦為全球菁英警察部隊及電子競技生產訓練裝備。



司徒志仁指:「卓世為我們首個直接面向消費者的品牌,讓我們具備技術能力為所有現有B2B客戶提供奧運級運動服。其銷售大量訂製服裝,所以我們亦會學習這種能力,並將其應用到我們的其他產品類別。」



司徒志仁表示:「結合我們對前沿紡織品的了解,以及增強的技術精確度、質量、創新及產品開發能力,我們為既有品牌及數碼零售品牌提供最好的產品。」隨著全球零售銷售有系統地從實體店轉向電商,靈活滿足電商品牌及零售商需求的能力在市場上越顯重要。



這次收購將於可見未來完成,卓世的業務營運將完全整合至利華平台。



關於卓世有限公司

卓世是全球訂製工藝服裝龍頭,其於二零零五年創辦及迅速建立了為多種運動及活動提供優質手製衣物的聲譽。卓世的成功關鍵是穩健的客戶關係及與全球頂尖運動員的緊密合作。奧運代表隊、國家隊及世界錦標賽選手及不同水平的業餘運動員均穿著卓世的特色時尚衣物。



更多資料請瀏覽 www.champ-sys.com.hk



關於利華控股集團

利華是數碼零售的產品引擎,包括Bonobos及Stitch Fix等品牌及平台。我們亦符合設計師品牌(如Paul Smith)及優質當代品牌(如Hugo Boss、Theory、All Saints、Vince及Rag & Bone)的要求。我們為男士及女士提供業界領先的產品類別,面料種類齊全。我們的供應鏈解決方案涵蓋時裝設計、原型開發、原材料採購、生產監督、質量監控及物流。



更多資料請瀏覽 www.leverstyle.com



