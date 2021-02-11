Thursday, 11 February 2021, 11:00 HKT/SGT Share:

來源 Apollomics, Inc. / Iterion Therapeutics APOLLOMICS(冠科美博)從ITERION THERAPEUTICS引進TEGAVIVINT - 推進這款極具潛力的選擇性靶向Wnt/b-catenin信號通路下游靶點TBL1的小分子的臨床開發

中國杭州市、美國福斯特市和休士頓市, 2021年2月11日 - (亞太商訊) - Apollomics, Inc.(冠科美博)，一家致力於發現和開發腫瘤靶向和免疫新藥及其組合療法的創新生物製藥公司，和Iterion Therapeutics, Inc., 一家致力於開發創新腫瘤療法的臨床階段生物技術公司，今天宣佈，雙方就Tegavivint在中國(中國大陸、香港、澳門和台灣)的開發和商業化達成獨家合作與許可協議。



Tegavivint 是一款高效的核β-catenin選擇性抑制劑，主要通過結合核輔助因子TBL1(Transducin Beta-like Protein One)發揮作用，TBL1是Wnt信號通路下游的一個靶點。Iterion正在探索開發Tegavivint在核β-catenin信號驅動腫瘤中的治療。目前，Tegavivint正在硬纖維瘤患者中進行一項1/2a期臨床實驗。



冠科美博首席執行官余國良博士說：「作為靶向Wnt信號通路的高效選擇性小分子藥物，Tegavivint是對我們臨床開發管線的一個理想補充。臨床前研究表明，Tegavivint獨特的作用機制可以使它作為單藥或聯合用藥應用到多個適應症。我們期待和Iterion團隊一起拓展在中國的開發。」



根據協議，冠科美博負責Tegavivint在中國的臨床開發和商業化。冠科美博和Iterion將組建一個聯合開發委員會，以確保Tegavivint在各種適應症和各地區之間的持續合作。 Iterion已經收到一筆首付款，用於支持Tegavivint正在全球進行的相關研究和開發。同時，Iterion有資格獲得潛在的開發和銷售里程碑付款，以及銷售分成形式的授權使用費。冠科美博承擔Tegavivint在中國開發和商業化活動相關的所有費用。



Iterion Therapeutics總裁兼首席執行官Rahul Aras博士補充說：「我們正在美國探索開發Tegavivint的多個適應症，包括硬纖維瘤、急性髓系白血病、非小細胞肺癌和小兒癌症，我們很高興能和冠科美博合作推進其在中國的開發和潛在的商業化。冠科美博聚焦腫瘤學產品，並在中國市場不斷成長，是我們為中國癌症患者推進Tegavivint開發的首選合作夥伴。」



關於Tegavivint

Tegavivint 是一款高效的核β-catenin選擇性抑制劑，通過結合Wnt信號通路下游靶點核輔助因數TBL1(Transducin Beta-like Protein One)發揮作用。靶向結合TBL1可能會在特異性沉默Wnt下游通路致癌基因表達的同時，避免因靶向結合Wnt更上游通路基因對正常細胞必需功能的破壞，解決了該通路中其他藥物常見的毒性問題。



Tegavivint在臨床上有潛力應用於多個癌種的治療。目前正在惡性硬纖維瘤患者中開展一項1/2a期臨床試驗。硬纖維瘤是一種罕見的肉瘤，目前臨床尚無有效的治療方法，主要由核β-catenin信號驅動，因此，公司在擴展其他臨床方案時，硬纖維瘤是證明其作用機制的最佳適應症。Tegavivint已經在多種臨床前模型中證明了其抗腫瘤作用，其中包括急性髓系白血病(AML)和非小細胞肺癌(NSCLC)。



關於Iterion Therapeutics

Iterion Therapeutics是一家風險投資支持的臨床階段生物技術公司，致力於開發新型腫瘤療法。公司的主要產品Tegavivint是一款高效的核β-catenin選擇性抑制劑，β-catenin是一個與細胞增殖、分化、免疫逃逸和幹細胞再生有關的腫瘤靶點。多種臨床前模型中有效的抗腫瘤活性表明，Tegavivint在臨床上有潛力用於多個癌種的治療。Tegavivint目前正在惡性硬纖維瘤患者中進行一項1/2a期臨床試驗。Iterion還在探索在其他已知與核β-catenin信號相關的腫瘤中的開發，包括急性髓系白血病、非小細胞肺癌和小兒癌症(肉瘤、淋巴瘤和其他實體瘤等)。這項研究和臨床試驗得到了美國德克薩斯州癌症預防與研究所1590萬美元資助。有關Iterion的更多信息，請訪問https://iteriontherapeutics.com。



關於Apollomics, Inc.

Apollomics, Inc.(冠科美博)是一家創新型生物製藥公司，致力於研發腫瘤靶向和免疫單藥及其組合療法，在美國加州福斯特市和中國杭州市均有運營實體。公司產品管線有多個處於不同開發階段的項目，包括為恢復機體免疫系統識別能力和殺死癌細胞的新型人源化單克隆抗體和為針對失控的生長信號通路的靶向療法。欲了解更多信息，請訪問www.apollomicsinc.com。



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