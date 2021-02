Wednesday, 10 February 2021, 17:05 HKT/SGT Share: 福榮堂翡翠珍寶有限公司擴充慶典暨助力航天大聯盟啟動 香津沉香舉辦「金牛賀新歲‧環宇燦神舟」大抽獎 禮品總值三百八十八萬八千港元

香港, 2021年2月10日 - (亞太商訊) - 新年伊始,為慶祝福榮堂翡翠珍寶有限公司擴充慶典暨助力航天大聯盟啟動儀式,香津沉香舉辦「金牛賀新歲‧環宇燦神舟」大抽獎,由即日起至2021年2月26日期間,顧客凡於香津沉香旗艦店及各銷售專櫃消費滿3,000港元(以每單一發票計),即可憑發票親臨旗艦店換取抽獎券乙張,多買多換!將填妥資料的抽獎券放入抽獎箱內,便可參加2021年2月27日的大抽獎(1)。幸運兒隨時有機會贏取頭獎價值超過100萬港元名為「威龍」之印尼坤甸沉香精雕連沉香座擺件、二獎價值80萬港元之「年年有餘」古翡翠鋼玉掛件連項串,以及極具收藏價值之三獎即1999年「神舟一號」遨遊太空旅程中太空艙內飛船螺絲等33份珍貴獎品,總值3,888,000港元!踏入新一年,萬象更新並迎來好運氣,各位切勿錯過!



頭獎:「威龍」印尼坤甸沉香精雕 連沉香座擺件



二獎:「年年有餘」古翡翠鋼玉 掛件連項串



三獎:1999年「神舟一號」遨遊太空旅程中太空艙內飛船螺絲



「金牛賀新歲‧環宇燦神舟」大抽獎豐富禮品包括︰

獎品 價值(港元)

頭獎 「威龍」印尼坤甸沉香精雕連沉香座擺件 1,080,000

二獎 「年年有餘」古翡翠鋼玉掛件連項串 800,000

三獎 1999年「神舟一號」遨遊太空旅程中太空艙內飛船螺絲 700,000

四獎 「花園錦繡」越南沉香擺件 336,100

五獎 「傲翔天下」越南芽莊虎斑黑油沉香擺件 318,000

六獎 越南棋楠配翡翠掛件 296,000

七獎 印尼加里曼舟精品沉香108珠項串 188,000

八獎 越南惠安金絲棋楠手串 101,000

九獎 老撾上等沉香108珠項串 20,000

十獎 越南芽莊殼沉掛件 15,000

十一獎(5名) 頂級棋楠香支套裝 每套2,380

十二獎(5名) 上等棋楠香支套裝 1,800

十三獎(13名) 購物現金券 每位1,000



(1) 抽獎結果將於2021年3月4日刊登在香港商報及南華早報,各位得獎者將獲個別通知。如有任何爭議,香津沉香將保留最終決定權利。(推廣生意的競賽牌照號碼:53755及53756)



獎品說明



頭獎:「威龍」印尼坤甸沉香精雕連沉香座擺件

高約370毫米,重約1,680克

價值1,080,000港元

簡介:

印尼坤甸沉香結油密度高,油脂極為豐富,香氣濃郁醇厚。自古以來,沉香被用作養生、寧神、安眠及風水的作用。雕刻家以巧手精雕出一尾栩栩如生的「威龍」擺件,連同沉香底座,實為一件集觀賞及保健的精美藝術擺件及極具升值力之收藏品。



二獎:「年年有餘」古翡翠鋼玉掛件連項串

價值800,000港元

簡介:

古翡翠鋼玉是古代從河床淘出來的天然寶石,也是史載中的翡翠源頭。這件珍品色澤深而不暗,其特有的靈氣及寶光,加上雕刻家施展精湛的手藝,以荷葉、鯉魚及如意作構圖,寓意「年年有餘」,再配合古翡翠珠項串,實在令人愛不釋手。



三獎:1999年「神舟一號」遨遊太空旅程中太空艙內飛船螺絲

高約190毫米

價值700,000港元

簡介:

水晶球內之螺絲是「神州一號」太空艙內儀器箱的螺絲,在1999年遨遊太空後,拆除並精工鑄在水晶球裡。鑄造過程由北京公証處派專員監製。每個水晶球上刻有由北京公証處編制的獨一編號,與其公証書相符。(周樹堂先生私人珍藏)



香津沉香旗艦店資料︰

地址:香港銅鑼灣新寧道8號中國太平大廈23樓全層

查詢電話︰(852)2721 0811



傳媒垂詢︰

縱橫財經公關顧問有限公司

梁穎文 (852) 2864 4857 katrina.leung@sprg.com.hk

林倩如 (852) 2864 4859 jennysy.lam@sprg.com.hk

梁匡婷 (852) 2864 4873 suzanne.leung@sprg.com.hk







