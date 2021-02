Wednesday, 10 February 2021, 15:00 HKT/SGT Share: Army Ant宣布上線加密混合器ANTUSDT更好保護隱私

倫敦, 2021年2月10日 - (亞太商訊) - 近日,Army Ant宣布正式上線加密混合器ANTUSDT,更好的保護用戶隱私。







弱匿名性 VS 可能性的“黑幣”,用戶更願意選擇哪一個呢?數字貨幣實際算不上完全的匿名(偽匿名性),加密混合器因此誕生——ANTUSDT。



數字貨幣位址不會聯繫到現實生活中某個真實的身份,但是如果操作不當,實際上是會的。人们可以通過關聯區塊鏈中的多個節點,追溯到某一筆特殊的交易,然後通過分析區塊鏈資料和KYC/AML資料,知道是誰發的這筆交易,甚至包含更多細節,如:地點、交易緣由等。



首先,瞭解下混幣原理。



混幣是什麼?



提到數字貨幣,人們很容易想到它的兩個特性,一是去中心化,另一個是匿名性。不過加密貨幣自身匿名性是有局限性的。



雖然不需要實名認證,不能通過位址對應出使用者的真實身份,但是區塊鏈上的交易是公開的,如果有心人刻意去查找,也是可以通過大資料分析找到一些線索的,除非每個人都像中本聰一樣謹慎無跡可尋。不過,有一種服務卻可以為使用者提供足夠高的隱私保護,那就是混幣服務。



混幣,顧名思義就是將來自不同發幣位址的幣混合起來,然後再發送出去。通過這個過程切斷了一個交易的輸出位址和輸入位址之間的對應關係,從而更好的保護用戶的隱私。



其實混幣過程就像是好多人往許願池裡扔硬幣,如果大家扔進去的硬幣都是1元的,那麼人们雖然可以知道誰在什麼時間扔進去多少1元硬幣,但是當工作人員清理這些硬幣並整理的時候,人们是無法分辨哪個硬幣是由誰扔進來的。



由於比特幣區塊鏈是一種公共總帳,它記錄了比特幣網路上的每一筆交易,而通過混幣之後就無法知曉到底哪一個進來的交易應該對應哪一個出去的交易,因此也就很難查詢到交易者的加密貨幣存儲在哪裡,存儲了多少,最大程度的保護了用戶隱私。



一般情況下,多次混幣、每次少量幣,效果更好。



结论:



混幣是一個隱私保護的功能,混幣交易難以追蹤。將資金與其他用戶的資金進行混合,在現有使用者的帳戶系統和混幣後的新帳戶之間創建隨機的關係,這樣的機制可以實現交易的匿名和所有服務的匿名。



ANTUSDT平臺優勢



根據市場調查,市場上的混幣器都是對商戶開放,ANTUSDT是唯一對商戶與散戶開放的混幣器。



ANTUSDT其業務範圍還包括:加密貨幣代收、代付、壓幣借現、壓現借幣、多國多平臺承兌等。



ANTUSDT混幣實現收益的原理



商戶需要用到相應的幣種,散戶供應商戶使用,商戶給予相應的傭金(為保證資金池有充足閑餘資產供提幣,每次混幣都需要使用者主動授權,得到用戶授權資產才會進行協助混幣。



合作商戶均已繳25枚BTC等值的押金,以及5倍以上足額流動保證金,確保ANTUSDT業務零風險)。



ANTUSDT規則介紹



普通用戶可以通過單次授權,參與兩種混幣方式賺取混幣傭金。



ANTUSDT跨鏈混幣



由ANTUSDT打造大型混幣池,集合了市面上流通量最大的幣種。



通過授權加入跨鏈混幣,您的資產將會與全球數十萬人加密貨幣混成一體,通過無數次資產交互,能完全掩蓋參與用戶的資金痕跡,達到海洋能把墨水漂白的效果。



ANTUSDT擁有大量合作商戶,混幣池能24小時不間斷,處理海量有隱私需求的資產,為資產提供加密行蹤和兌幣服務。普通用戶每次授權參與跨鏈混幣,能夠從中分成混幣池賺取的傭金。



往返承兌混幣



通過授權加入往返承兌混幣,您的資產將會隨時待命讓大商戶調用,期間您的資產可能會在各種貨幣間切換。申請調用後,用戶需在混幣明細頁面訂單裡按“回兌”按鈕。



大商戶會在規定時間內,把您的資產復原至原來的數字貨幣,並支付相應的傭金。



在法幣世界,這個問題可以追溯到17世紀的一個真實法律案件。該案件的結論是——如果用戶收到了一張涉及盜竊的鈔票,警方之後調查出這張鈔票在被盜之後被交易了數次才到用戶的手上,這種情況下,警方無權從用戶的帳戶中取走這張鈔票。



數字貨幣也是一樣的道理,用戶收到了一筆不是用戶偷的幣,那又有什麼關係呢?



Media contact

Company: Army Ant Limited

Contact: Hagimoto Madoka

E-mail: vip@antusdt.com

Address:29 CLEMENTS ROAD ILFORD LONDON UNITED KINGDOM IG1 1BH

YouTube: https://youtu.be/alffT8t2oOs

Telegram: @antusdt001

Website: https://www.antusdt.com/





