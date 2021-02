Tuesday, 9 February 2021, 19:30 HKT/SGT Share: 2020年盈喜預計利潤翻倍,透視樂享互動亮眼業績背後的增長「密碼」

香港, 2021年2月9日 - (亞太商訊) - 2月8日,樂享互動發佈公告,預告其2020 年業績將較去年同期實現大幅增長。



據公告顯示,2020年公司營收預計在8.8億港元至9.2億港元之間,較2019年同比增長約66.0%至73.6%;毛利潤預計約為2.6億港元至3.0億港元,同比增長約100.0 %至130.8%;扣除匯兌損益前利潤預計約為1.7億港元至2.0億港元,同比增長約123.7% 至163.2%,相當於2019 同期的2.2倍至2.6倍。



根據上市招股書披露,2017 年至2019 年樂享互動的營業收入年度複合增長率高達87%,淨利潤年度複合增長率為63%;2020年上半年,營業收入同比增長66.2%,淨利潤同比增長123.3%。



從上市前至今,樂享互動保持了業績持續高增長的強勁態勢。在亮眼業績背後的增長「密碼」值得關注。



01 以短視頻為代表的移動新媒體賽道飛躍式成長,給效果營銷行業帶來重大歷史機遇



伴隨著中國移動互聯網應用的飛速發展,以微信公眾號為代表的文本類自媒體方興未艾,而以抖音、快手等為代表的短視頻類移動新媒體平台迅速崛起並獲得互聯網用戶認可,從用戶數和活躍度等各個維度成為引領中國互聯網行業成長的核心驅動力。在各個平台角力用戶增長和留存率、活躍度的同時,如何打磨商業模式,幫助平台生態下的PGC、UGC用戶實現價值轉換成為重要課題。平台方面不斷開放流量變現渠道,允許內容發佈者通過廣告、遊戲、在線閱讀、電商等產品實現流量價值,這無疑做大了移動新媒體營銷的市場蛋糕。



作為中國移動新媒體效果營銷市場的先行者和領跑者,樂享互動在成長過程中也充分受益於行業發展帶來的機遇。 2013年6月,微信公眾平台上線未久,公司就率先開始利用營銷SaaS服務為公眾號上的文本類內容發佈者提供商業變現業務;2019年1月,公司又在抖音商業化之初首批推出為短視頻內容發佈者提供的商業變現服務。在穩固原有業務陣地的同時及時抓住歷史機遇攻占新戰場,體現了樂享互動在戰略上的前瞻性和敏銳度,也給公司提供了領先行業的先發優勢。



短視頻賽道的機會,也體現在不久前快手上市的熱度上。其IPO認購結果顯示,快手IPO共收到約142.3萬份零售投資者的認購申請,超額認購超過1200倍,凍結散戶資金約1.28萬億港元,成為了當之無愧的「港股凍資王」。在上市首日,快手股價大漲161%,市值高達1.23萬億港元。



快手的上市給資本市場帶來對短視頻產業鏈價值的重新認知,也會進一步推動短視頻商業化的步伐,未來幾年短視頻營銷市場仍然會保持高速增長。這對樂享互動來說無疑是一個絕好的歷史機遇期。



02 SaaS服務作為業務增長穩定器,為效果營銷提供優質媒體資源、數據積累及分析能力



值得注意的是,樂享互動在正面盈利預告中指出,業績增長的其中一個重要原因來自於自媒體變現服務(基於SaaS平台實現)的用戶量穩健增加。 SaaS是Software-as-a-Service的縮寫,意為軟件即服務。 SaaS公司將應用軟件統一部署在雲端服務器上,使得客戶可以根據工作實際需求,通過互聯網獲得SaaS公司提供的軟件服務。



樂享互動的主營業務是幫助行業客戶的網絡文化產品以及實物商品在抖音、騰訊公眾號等自媒體(或稱移動新媒體)平台進行效果營銷。其中,包括Html5遊戲和在線閱讀等在內的網絡文化產品發行主要是通過營銷SaaS服務來實現的。自媒體發布者藉助樂享互動提供的營銷SaaS服務工具,能夠接入樂享互動產品庫,在智能算法引擎的幫助下觸達最符合其粉絲興趣和需求、變現效率最高、且正版合規的可變現產品。



SaaS平台在線上營銷領域的應用徹底顛覆了傳統線上廣告靠買量進行投放的模式。向自媒體發布者提供營銷SaaS服務的重大意義在於,公司可以從流量平台自動化獲取穩定的優質內容資源,讓內容發佈者高效變現的同時,又可以實時分析營銷效果,為數據積累和算法迭代提供強有力的支撐。



內容發佈者資源的積累也與營銷SaaS服務密不可分。根據樂享互動於2020年12月6日發布的業務進展自願性公告,截至2020年10月末,公司已累計向3.7萬個微信公眾號提供內容變現服務,較2019年12月31日增長63.5% ;與電商帶貨及植入式廣告合作的抖音號已經超過3,000個;自媒體用戶流量接入點增長到36.6萬個,較此前有較大幅度的增加。



營銷SaaS服務顯著促進了移動新媒體資源數量增長和活躍度提升,進而刺激效果營銷效果,以及營銷端客戶數量增長和產品品類增加。



眾所周知,2020年全球SaaS相關行業蓬勃發展,數字技術和實體經濟加速融合,推動人們邁向「軟件定義、數據驅動、平台支撐、智能主導、服務增值」的數字經濟新時代。營銷SaaS服務平台有望幫助樂享互動提升其快速積累移動新媒體資源的能力,從而進一步穩定、拓展流量池,最終實現更佳的營銷效率和效果。



03 毛利率提升驗證商業模式和數據及算法優勢



根據本次正面業績預告推算,2020年樂享互動預計實現毛利率為29.5%至32.6%,相較2020年上半年毛利率27.1%,以及2019年毛利率24.7%均有較大幅度增長。



盈利能力提升在某種程度上驗證了樂享互動按效果付費的業務模式,以及數據算法的領先優勢。在由數據驅動的效果類營銷下,服務商通過建立海量數據庫並進行標籤化處理,實現數據在算法下的高效精準匹配。隨著營銷服務次數的增加,海量的數據反饋會進一步優化算法的匹配效率,持續提升營銷服務的ROI。



數據和算法是樂享互動效果營銷業務的關鍵要素以及核心競爭力之一。據樂享互動上市招股書披露,於往績記錄期,樂享互動已通過服務積累約15億次點擊和大量匿名用戶行為數據。公司已為內容發佈者建立擁有上千個字段的標籤庫,包括:1)粉絲的人口統計信息(例如年齡段、性別、地理區域及預測教育水平);2)粉絲的瀏覽興趣及偏好;以及3)自媒體的內容性質(如內容格式及類別等),提高精準匹配度從而實現預期營銷效果。



2020年預期毛利水平的提高,從一個側面反映了樂享互動商業模式的成功、營銷SaaS服務的高效,以及其數據算法在商業鏈條中的價值和議價能力。隨著線上營銷領域馬太效應的逐步顯現,更多的客戶資源和媒體內容發佈者資源預期將進一步向頭部玩家集中,未來將進一步有利於樂享互動的營銷效果和SaaS服務能力提升。



04 「文網文」資質支撐遊戲、在線閱讀等網絡文化產品的發行及聯運



據了解,樂享互動作為行業內為數不多擁有網絡文化經營許可資質的企業,具備為Html5遊戲、在線文學等文化類產品進行發行和聯運的能力。



樂享互動作為一家數據加算法的科技公司,多年來利用其高效易用的營銷SaaS服務工具為自媒體內容發佈者提供便捷工具,幫助客戶對遊戲、在線閱讀等產品實現聯合運營及代理發行。



2020年樂享互動發行及聯運的遊戲及文學作品數量顯著提升。根據樂享互動於2020 年12 月6日發布的業務進展自願性公告,截止2020年10月末,其推廣的網絡遊戲產品達到205款,較2019年全年新增61款遊戲產品;網絡文學作品達到858部,覆蓋77個類別,較2019年末新增276部文學作品、10個類別。與其他網絡文化產品營銷業務相比,Html5遊戲及在線閱讀產品的毛利率相對較高,且可實現聯合運營的後端充值分成,這也成為2020年預期業績增長的貢獻因素。



05 電商帶貨業務高歌猛進預示未來更高成長



在短視頻電商帶貨領域,2020年樂享互動同樣預計成績斐然。正面盈利預告公告中雖未披露電商帶貨業務的明細數據,但在其過往業績公告中該業務的強勁增長已經露出端倪。以 2020 年中期報告披露的數據,2020年1-6月樂享互動來自實物產品的收入比2019年同期增長147.76%。所謂實物產品業務即指短視頻電商帶貨業務。而相較實物產品以外的網絡文化產品,實物產品營銷具有更高的毛利率水平。



而在2020年12月6日的業績最新進展自願性公告中,公司進一步披露其電商帶貨業務進展:合作商品品類達到156款,並且已從電子類產品向日化、美妝等消費全產品線發展。



根據公開資料,公司2019年來自於短視頻領域的效果營銷毛利占比約為16%,這一比例在2020年上半年增長至26%,根據這一趨勢推測,2020年全年以及未來短視頻領域的毛利貢獻將超過30%。短視頻電商帶貨的發展已經成為樂享互動業績增長的最大驅動力之一。



「昨天屬於社交電商,今天屬於直播電商,明天屬於短視頻電商」是一句行業內流傳甚廣的關於移動新媒體電商發展趨勢的論斷。樂享互動作為第一批接入抖音平台進行短視頻電商帶貨業務的效果營銷技術服務公司,早已開始短視頻電商業務的佈局,並從中積累了大量數據和技術經驗。隨著行業不斷深入發展,未來公司在短視頻電商領域的發展將更加值得期待。





