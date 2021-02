Tuesday, 9 February 2021, 15:10 HKT/SGT Share: 江西應用科技學院 校企融合向產業學院邁進

香港, 2021年2月9日 - (亞太商訊) - 辰林教育集團控股有限公司(「辰林教育」或「公司」,股份代號:1593)旗下江西應用科技學院通過卓有成效的探索和實踐,成功簽約阿里巴巴、華為集團、中興通訊、科大訊飛、中軟集團、大族鐳射、用友集團等優秀企業,高標準開展人才培養合作,校企合作專業覆蓋率達到80%,校企共建專業、校企合作培養、校企協同育人碩果累累,走出了一條具有應科特色的人才培養之路,逐步向產業學院辦學邁進。



學校攜手阿里巴巴建成江西省首個阿里巴巴數字貿易學院,高標準培養跨境電商人才;簽約華為公司建成全國第二個“華為雲學院鯤鵬中心”,構建適應鯤鵬生態人才培養的課程教學實踐平台;聯合中興通訊主動對接國家重大戰略需求,助力5G技術、網路安全人才培養;聯袂大族鐳射共同培養智慧製造人才;同時,獲得浙江大學支持,創新培養區塊鏈技術應用人才。



校企合作育人的不斷深入和突破,有力助推了學校辦學水準不斷提高,內涵建設不斷提升。2020年,學校本科畢業生初次就業率排全省第三位,專科畢業生初次就業率排全省第十位。



關於辰林教育集團控股有限公司

辰林教育是江西省領先的民辦高等教育供應商之一,於江西省南昌市營運一所名為江西應用科技學院的民辦大學,提供本科專業及專科專業,及提供多元化的教育相關服務,並運營一所名為江西文理技師學院的全日制職業院校。



辰林教育的教育宗旨是爲中國的城鎮建設與管理培養高層次、高技能、創新型和應用型人才,致力于爲其學生提供卓越的民辦高等教育,幷提供涵蓋了範圍廣闊、以市場爲導向的研究領域及職業培訓,其中包括國際商務、電子商務、物流管理、物聯網工程、土木工程、軟件工程、機械製造及自動化和機器人工程。除了大學營運所得收入外,辰林教育亦提供多樣化的教育相關服務,幷爲其業務貢獻了可觀收益。辰林教育的教育相關服務主要包括了實習管理服務,導修及課程管理服務。



