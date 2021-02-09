Tuesday, 9 February 2021, 13:52 HKT/SGT Share: 首長寶佳刊發盈喜 預期2020年除稅後溢利升最少兩成

香港, 2021年2月9日 - (亞太商訊) - 首長寶佳集團有限公司（「首長寶佳」，連同其附屬公司統稱「集團」；股份代號：0103.HK）欣然宣佈，根據集團截至2020年12月31日止年度的未經審核綜合財務報告之初步評估，預期除稅後溢利將錄得不少於港幣1.30億元，較去年同期的港幣1.08億元增加最少兩成，主要由於生產成本下降導致毛利率提高，以及受惠於財務成本下降。



首長寶佳主要從事製造子午線輪胎之鋼簾線、切割鋼絲及其他鋼絲產品。集團位於浙江省和山東省的兩大生產基地目前每年生產約20萬噸鋼簾線。2019年起，集團開展滕州廠房擴展計劃，投資建設新的黃絲設施，目標增加額外10萬噸鋼簾線生產能力，目前建設進度理想。集團亦將朝著發展為一個擁有年產量30萬噸級以上精品鋼簾線製造企業的目標邁進。



首長寶佳董事長兼董事總經理蘇凡荣先生表示﹕「隨著國內疫情紓緩，物流需求大增，大型汽車的輪胎需求因而增加，加上國家『內循環』政策及對輪胎的剛性需求有利鋼簾線銷售，集團業務前景向好。加上因應國家節能減排要求，『綠色輪胎』需求大增，預期促進國內子午輪胎鋼簾線市場擴張，為鋼簾線行業帶來更大的發展空間。回顧2020年，我們積極推動嚴格的成本控制措施，毛利率得以提升，加上財務成本有所下降，令集團的除稅後溢利錄得可觀增長。展望未來，我們銳意繼續擴大國內外市場份額，決心為股東和投資者爭取更高的回報。」



首長寶佳集團有限公司

首長寶佳集團有限公司（0103.HK）主要從事製造子午線輪胎之鋼簾線、切割鋼絲及其他鋼絲產品，於浙江省和山東省設有兩大生產基地，目前合共每年生產約20萬噸鋼簾線。集團多年來堅持提供優質產品，其產品供應全球超過20個國家，深獲國際輪胎製造商的認可。集團於1992年4月於香港聯合交易所上市，其主要股東實力雄厚，包括世界五百強企業首鋼集團有限公司（北京國有資產監督管理委員會直接監督之國有企業）與其主要受控法團，Bekaert集團及李嘉誠基金會有限公司。透過持續提供優質鋼簾線及鋼絲產品及優化產品組合，集團致力成為中國鋼簾線行業的三大獨立生產商之一。



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