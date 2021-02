Thursday, 4 February 2021, 16:35 HKT/SGT Share: 津上機床訂單滿載 受惠中國自動化需求升溫

香港, 2021年2月4日 - (亞太商訊) - 高精密數控機床大廠津上機床(1651)受惠中國自動化需求急升,根據其控股股東日本津上上週五公布的業績,津上機床去年10-12月營收同期增加逾 57%,營業利潤年增長高達235%,反映營運漸入佳境。



津上機床副總經理李澤群表示,受惠工廠自動化及高端製造需求暢旺,目前公司訂單滿載,1月訂單有遠超過100%的年增長,生產線正全面加班趕工。



日本機床工業會較早前公布去年12月日本機床訂單總額,來自中國的訂單大增179%,津上機床有大約七成收入來自於中國市場,為日本同行裡最高。



海通國際證券日前推出報告,對津上機床目標價喊到27.6元,潛在升幅超過兩倍,為市場最高;海通工業科技分析師張家瑋指出,自動化行業自去年下半年來,訂單已有復甦跡象,最近更重返高速成長,預計景氣將比2017年的超級上升週期有過之無不及。



隨著中國製造業缺工問題日益嚴重,工廠正從人手操控的普通機床轉用至自動化的數控機床,將帶旺產業迎來黃金期,



最近火爆的汽車電動化與智能化概念對津上機床更是一大利好,公司目前已成功打進數家電動車零件、充電樁及無人駕駛輔助鏡頭等的下游廠商,看好今年營運將大幅優於去年同期。



津上機床是日本企業進軍中國市場成功的優異生之一,其在細分領域的自動車床,市場份額高達50%,遠勝其餘兩家日本同業,其歷史悠久的日本高精密金屬切割技術及品牌更是擅長低價競爭的大陸廠商無法攻破的『護城河』。



今年以來津上機床股價大漲逾20%,去年底更獲美國知名大型長線投資基金Wellington Management Group LLP增持890.7萬股,持股佔比高達6.85%,反映對公司前景信心十足。





話題 Press release summary



部門 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network