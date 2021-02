Wednesday, 3 February 2021, 15:00 HKT/SGT Share:

來源 Mainetti 萬美集團與金發科技簽署全球經銷商策略合作協議 新策略同盟促進向全球提供高品質且供應穩定的個人防護裝備產品

香港, 2021年2月3日 - (亞太商訊) - 全球領先零售解決方案供應商萬美集團(「萬美」或「公司」)欣然宣布與金發科技有限公司(「金發科技」,股份代碼:600143.SS)簽署全球經銷商策略合作協議。金發科技為全球個人防護裝備最大供應商之一,此合作協議有助萬美向全球主要市場提供穩定的個人防護裝備產品供應。







自2020年以來,萬美以MainettiCare品牌向全球企業供應高品質個人防護裝備,以協助企業保護員工、客戶及社區。在全球企業仍持續受新型冠狀病毒疫情影響下,此策略合作協議將有助公司迅速供應高品質的個人防護裝備產品,包括防疫口罩、手套、防護衣及消毒產品。相關產品由MainettiCare行銷全球。



秉持萬美一直堅守的品質承諾,萬美亦聘請天祥公證行(Intertek Group)作為其全球合規夥伴。憑藉天祥公證行在品質保證、測試、檢驗及認證領域的國際性專業服務,有助所有MainettiCare的產品符合高品質及不同國家標準的要求。



萬美擁有完善的供應鏈網絡,此合作能讓雙方銷售能力互補並加快交貨期及貨物通關速度。



「我們很高興能與萬美合作,讓我們的產品向更多的地區拓展,尤其是完善我們銷售網絡的𧠃蓋範圍。由於全球各國仍積極抗疫,可取得關鍵的個人防護裝備產品至關重要,」金發科技營銷中心總經理翟錦江先生表示。



MainettiCare全球負責人兼萬美集團遠東區總裁戴麟先生表示:「疫情再度肆虐造成全球對個人防護裝備產品的需求大幅提升。當前,許多企業面對維持營運的種種挑戰。我們和金發科技的合作可確保抗疫的防護設備供應穩定,並為社區帶來更廣泛的選擇。展望疫情過後,個人防護裝備仍會是日常消費產品。此一策略同盟不但直接聯繫原始設計製造商的能力,亦能配合可靠、高效及整合完整的供應鏈,為萬美的客戶帶來開發個人防護裝備私人品牌業務的機會。」



更多關於MainettiCare的個人防護裝備系列產品,請瀏覽:www.mainetti.com.



關於萬美集團

六十年來,萬美一直是全球知名零售及服裝品牌商信賴的合作夥伴。集團營運遍布六大洲九十個地點,在世界各地僱用逾六千名員工。我們忠於承諾 – 竭力為客戶提供創新及可持續解決的方案。



作為全球最大的衣架供應商,萬美品牌標誌著卓越品質及傑出服務。萬美首創衣架重用及回收再利用產品系列,帶領行業走向可持續性發展。



在過去數年,萬美的產品更趨多元化,引入柔性及結構性包裝、品牌及RFID智能解決方案業務。於2020年,更進軍個人防護產品市場,幫助客戶減低新型冠狀病毒疫情所帶來的影響。我們的團隊充滿使命感,每年不斷研發材料製造新產品,在整個供應鏈流程上減少耗用能源及尋求更多可再生資源。



在2020年12月,萬美非常榮幸成為艾倫.麥克阿瑟基金會(Ellen MacArthur Foundation)的成員,與全球領先且最具影響力的組織合作促進全球循環經濟的轉型。請瀏覽 www.mainetti.com 以了解更多資訊。



香港地區媒體垂詢,請洽詢:

博譽顧問集團

Henry Chow / Matthew Schultz

電話:+852 3481 1161

電郵:henry.chow@think-alliance.com / matt.schultz@think-alliance.com



