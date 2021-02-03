海通國際首發研報給予弘陽地產目標價3.39港元 「優於大市」評級

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|Wednesday, 3 February 2021, 12:07 HKT/SGT
|雙輪驅動 商住聯動顯效益
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香港, 2021年2月3日 - (亞太商訊) - 中國領先的綜合性房地產開發商弘陽地產集團有限公司（「弘陽地產」或「集團」；股份代號：1996）獲海通國際看好其商住聯動顯效益，首次發表研究報告給予「優於大市」評級，目標價3.39港元。
海通國際認為弘陽地產在長三角區建立了穩固的業務根基和全國化佈局。集團在商業物業以及住宅物業發展均有豐富經驗，有助加強其在收購土地方面的戰略步署，具有顯著成效，透過商業/住宅聯動，有效提升營運質量和效益。
弘陽地產總土地儲備有76%位於二線城市; 73%位於長江三角區域，江蘇省佔55%。集團在江蘇省已經建立了良好的品牌知名度，有助其獲取該區優質的土地。儘管弘陽地產過去幾年合同銷售增長迅速，海通國際認為集團於財務狀況與業務增長之間保持了良好的平衡，並相信其到2021年及以後可把資產負債率降低到70%以下。
有關弘陽地產集團有限公司 (「弘陽地產」) (股份代號: 1996)
弘陽地產集團有限公司（「弘陽地產」或「集團」）是一家中國領先的綜合性房地產開發商，專注於住宅物業開發以及商業及綜合用途物業的開發、運營及管理。通過紮根南京、深耕江蘇、佈局長三角，弘陽地產已在江蘇省建立了穩固的區域性龍頭地位。自1999年南京紅太陽註冊成立，弘陽地產已在房地產開發及銷售領域耕耘了近20年之久，成功建立了「弘陽」品牌，開發實力及行業地位獲得了廣泛認可。弘陽地產主要在長江三角洲地區一帶開展業務活動，而該地區為中國經濟最繁榮及活躍的地區之一。
弘陽地產業務運營包括三個主要業務分部：房地產開發與銷售、商業物業投資與經營、酒店業務。弘陽地產持有並經營大部分已開發的商業物業。弘陽地產持有該等商業物業作長期投資及資本增值目的，並出租該等商業物業以產生租金收入。
弘陽地產為MSCI中國小型股指數、恒生綜合指數及恒生港股通指數的成分股。
話題 Press release summary
部門 金融, 业务
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