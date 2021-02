Wednesday, 3 February 2021, 11:26 HKT/SGT Share: 國美 「真快樂」塑造新零售模式 破位看俏

香港, 2021年2月3日 - (亞太商訊) - 美國科技股經過早前回調整固後再現動力,本周多家科技及電商股陸續公佈去年業績,有望帶動美股再次大升。港股亦不遑多讓,北水持續流入,恒指展現強勢,凍資逾萬億港元的快手(1024.HK)於後天(5日)登陸港股,上市前夕暗盤造價大升,將利好整個板塊的投資氣氛,而解凍的萬億資金或流入板塊中的落後股,推動科技及電商股於後市有望保持穩步上揚的態勢。特別是在春節前的零售消費高峰期,配合內地就地過年的鼓勵措施,預期無論是線上或線下的零售消費網絡均可受惠。其中,線上線下雙平台一體化業務轉型日益成熟的國美零售(493.HK)將可看高一線。



股價走勢上,國美近日已突破多重阻力位,牛差距在擴濶中,成交配合下,短期有望突破1.55港元,加上國美主帥全面回歸,下一輪升浪中有力挑戰去年高位1.72元。



國美自業務深化轉型以來,憑藉其累積多年的強大供應鏈資源、卓越的物流送裝能力、多元化專業化的零售場景,以及創變的社區網格化零售運營模式,通過線上線下一體化的雙平台驅動流量變現能力的持續提升,於去年「疫情」下快速拓展抓緊機遇,順應時勢,不斷優化其「社交+商務+分享」的國美生態圈,實現了首階段佳績。隨著雙平台基礎建設完成後,國美於去年已穩步踏入轉型業務的擴張期,期間聯手拼多多(PDD)、京東(9618)、央視等不同平台,不但成功增強線上線下導流能力,推動下沉渠道的擴張,並同時將「家.生活」戰略價值釋放,從原來的家電、3C零售,拓展至生活用品、家居裝修等,成為覆蓋家電家居家裝、非電器產品等的全品類平台。由此可見,國美的縱橫兩軸的雙平台擴張模型已確立,將為未來業務的持續深化賦能,提升其變現盈利能力。



國美擁有的線上APP + 線下逾3,000門店網絡 + 豐富供應鏈資源 + 全國性物流體系,已形成了一張可持續發展的BC雙端線上線下融合循環發展網絡,且產品延伸觸達全品類,品牌商和用戶的體驗在不斷升級。近期,國美在原有的基礎上,進一步加強了娛樂化社交化的流量變現賦能。國美「真快樂」APP的登場,令其更精準地塑造新零售模式,加速科技驅動消費的新消費模式體現。全新創變的國美已走出電器連鎖的單一賽道,破圈加速其數字化、平台化、娛樂化、生態化的進程的全面升級,並具備了進擊並引領零售新賽道、價值厚空間的稀缺能力和巨大潛力。



今日在轉型中的新國美,擁有成為新零售巨頭的先天優勢與稀缺性:豐富的可變現資源、推動持續發展的獨特競爭優勢,以及創變的自家生態圈。新國美在專業、娛樂及科技等賦能下,被低估的價值將被釋放。現在正是重新審視國美的良機。





話題 Press release summary



部門 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network