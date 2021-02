Tuesday, 2 February 2021, 15:51 HKT/SGT Share:

來源 Montieth SPRG Montieth & Company 及縱橫公關集團成立盟天縱橫傳訊顧問服務有限公司 協助跨國企業在亞太區擴展

提供全面、靈活及高效的公關服務及解決方案

亞洲, 2021年2月2日 - (亞太商訊) - 亞太區最大公關集團之一的縱橫公共關係顧問集團 (「縱橫公關集團」) 聯同全球傳訊顧問公司Montieth & Company ("M&Co") 於香港成立盟天縱橫傳訊顧問服務有限公司 (「盟天縱橫」)。



(左起) 縱橫公關集團主席兼盟天縱橫聯席主席曾立基以及Montieth & Company首席執行官兼全球管理合夥人、盟天縱橫聯席主席姚盟天



盟天縱橫是縱橫公關集團以及M&Co的合資公司。兩間公司的合作可追溯至2006年,而是次合作引證了在全球傳訊業上的新發展。盟天縱橫將提供全面的跨國傳訊策略,並能為客戶在主流媒體市場上提供無縫及靈活的服務,繼而取得高效的傳訊效果。合資公司將為企業提供策略以加強與目標受眾聯繫,提高或建立品牌的知名度並推動增長。盟天縱橫將協助來自美洲及歐洲、中東和非洲地區的客戶開拓及擴展亞太區市場。服務範疇包括營銷傳訊和媒體關係、事件及危機管理,以及財經傳訊及投資者關係。



縱橫公關集團主席兼盟天縱橫聯席主席曾立基表示:「縱橫公關集團和M&Co於15年前已開始合作。我們期望能為跨國企業在亞太區提供獨特及具有競爭優勢的策略。我們視M&Co為理想的合作夥伴,將聯手協助來自不同行業的客戶把握其在亞太區的最佳機遇。」



Montieth & Company首席執行官兼全球管理合夥人、盟天縱橫聯席主席姚盟天表示:「縱橫公關集團在亞太區擁有非常寶貴的公關經驗及專業知識。此合作讓Montieth & Company有機會在一些全球增長最迅速的經濟體系,為我們的北美及歐洲、中東和非洲客戶提供服務。亞太區一直積極應對疫情,成效有目共睹。」



聯合國的最新數據顯示,中國已成為最大的外國直接投資市場 。而根據國際貨幣基金組織的預測,今年亞洲區的國內生產總值增長將達到8.3%,於2022年為5.9% 。受惠行業覆蓋金融服務、電子商務、人工智能、博彩及基礎建設等行業。



關於盟天縱橫傳訊顧問服務有限公司

盟天縱橫是全球領先的傳訊顧問公司M&Co以及亞洲著名公關公司縱橫公關集團的合資公司。公司為身處於美洲及歐洲、中東和非洲地區的客戶拓展亞太區市場。盟天縱橫提供全面、靈活及高效的跨國傳訊策略服務,繼而取得高效的傳訊效果,提高或建立品牌的知名度並推動增長。

www.montiethsprg.asia



關於Montieth & Company

Montieth & Company (“M&Co”) 為全球傳訊顧問公司,於紐約、倫敦及香港均設有3個樞紐,能為客戶將訊息傳遞至20多個地區的媒體。M&Co的團隊通曉多國語言,能為不同客戶提供針對性的媒體關係顧問服務,並得以支援客戶不同需要。M&Co獲獎無數,並獲紐約觀察家報 (The New York Observer) 評為首50名公關公司之一。

www.montiethco.com



關於縱橫公共關係顧問集團

縱橫公關集團為亞太區最大公關集團之一及香港最大之公關顧問公司。集團擁有15家全資分公司,以及於澳洲擁有一家聯營公司,聘有逾290名公關專才。縱橫公關集團至今已獲得超過420個客戶專案及公關公司獎項,另外亦位列PRWeek及PRovoke全球首100間公關顧問排行榜。

www.sprg.asia



傳媒垂詢:

梁岳森

高級經理

盟天縱橫

電郵: dayvic@montiethsprg.com.hk

電話: (+852) 2114 4935









