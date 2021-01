Friday, 29 January 2021, 15:51 HKT/SGT Share: 保護生命長江,HTSC與世界自然基金會持續支持本土團隊點亮星星之火

香港, 2021年1月29日 - (亞太商訊) - 華泰證券股份有限公司(「HTSC」;股份代號:6886.HK)聯合世界自然基金會(WWF)和深圳市一個地球自然基金會(OPF)共同發起為期三年的,「一個長江.野生動植物保護小額基金」項目,旨在支持較少受到關注的中國珍稀瀕危物種的實地保護工作。







復旦大學團隊招募的志願者在上海顧村公園安裝紅外相機。復旦大學團隊供圖



武漢市觀鳥協會在武漢牛山湖進行青頭潛鴨調查時,救助掛網鳥類。楊志峰攝



孩子們在紅山森林動物園探秘。南京市紅山森林動物園供圖



項目透過向民間野生動植物保護團體或基層機構提供經費,以填補部分受威脅物種的保護空白,並向民衆普及物種生存和保護現狀,在推動保護和宣傳的同時扶持中國本土NGO成長。小額基金項目在2019年12月發起後,經過公開徵集和專家評審,共有13支團隊的11個保護項目獲得2020年度基金支持。經過項目一期終審,共有8支團隊以近一年務實的保護工作和富有價值的成果通過評審,在下一年度將繼續獲得來自小額基金的資金、技術和項目規劃支持。



「你們撒下了很多火種,這些『星星之火』未來將形成國家生物多樣性保護的燎原大火。」2021年1月,在「一個長江.野生動植物保護小額基金」項目一期終審網上評審會上,中國科學院水生生物研究所研究員、江豚保護專家王丁說。



透過一期評審項目 / 物種

城市獸類對於人類活動的響應與保護管理,以上海為例

執行方:復旦大學 / 獐、貉等

武漢市青頭潛鴨、黑鸛等珍稀鳥類棲息地保護

執行方:武漢市觀鳥協會 / 青頭潛鴨、黑鸛等

南京小紅山地區生物多樣性保護與公衆教育

執行方:南京市紅山森林動物園 / 獐、貉等

東洞庭湖自然野化麋鹿監測與保護

執行方:湖南東洞庭湖國家級自然保護區管理局 / 麋鹿

保護生命之河,留住長江微笑

執行方:江蘇科技大學環保協會 / 長江江豚

湖南、江西兩省野生中華穿山甲資源調查和保護項目

執行方:長沙市野生動植物保護協會 / 中華穿山甲

都昌候鳥保護區社區「候鳥醫院2.0」項目

執行方:江西都昌候鳥省級自然保護區管理局 / 小天鵝等

江蘇昆山天福國家濕地公園—紅頭潛鴨棲息地恢復與維護

執行方:蘇州市林學會 / 紅頭潛鴨



評審會上,各團隊介紹了一年來開展的工作,中國科學院水生生物研究所二級研究員王丁、復旦大學生命科學學院教授馬志軍、中國觀鳥組織聯合行動平台(朱雀會)秘書長雷進宇、湖北省野生動植物保護總站正高級工程師朱兆泉等四位專家以及WWF淡水項目首席專家雷剛、HTSC「益心華泰」項目負責人韋曄參與討論和評審。



其中,復旦大學團隊以上海爲例,研究城市獸類對於人類活動的響應與保護管理。過去一年,團隊建立了一支由來自不同機構、不同背景的志願者共同組成的調查監測團隊,建立起上海市城市獸類紅外相機調查數據庫,完成《上海及周邊區域哺乳動物多樣性報告》,還參與了大量保護管理政策的制定,促進多機構合作和社區參與,並開展35場科普宣教活動。



武漢市觀鳥協會則參與了武漢市青頭潛鴨、黑鸛等珍稀鳥類棲息地的保護。團隊在棲息地定期開展監測,並形成年度調查報告,同時推動當地相關部門就黑鸛保護工作開展座談並進行現場調研,最終促成實際保護行動的開展,減少人類活動對黑鸛的影響。



南京小紅山地區生物多樣性保護與公衆教育項目由南京市紅山森林動物園規劃執行,招募、培訓教育、職業背景多元化的志願者,與工作人員建立了核心團隊,在項目地區開展了扎實的物種監測、公衆教育、媒體傳播,引導城市居民從更科學的視角關注城市裏的野生動物,透過生動的案例理解人與自然保持和諧關係的重要意義。



包括上述項目在內的各個項目在評審會上都獲得了專家們的認可。WWF淡水項目首席專家雷剛表示:「這些項目目標明確,各個團隊的專家和志願者們全情投入,克服疫情等不利因素影響,努力工作的精神令人感佩。小額基金的支持是這些團隊撬動社會各方資源,更體系化朝著既定目標貢獻於長江大保護的 『杠杆』, WWF期待與HTSC共同探索更多支持生物多樣性保護的創新思路,助力生命長江復甦。」



HTSC表示,公司自2018年發起「益心華泰 一個長江」生態保護項目,持續深耕長江流域生物多樣性保護工作,支持專業NGO聯動政府、社區、科研機構等多方力量,助力長江大保護。過去一年,小額基金支持團隊所取得的成果超出預期,更堅定了公司携手世界自然基金會長期支持本土機構成長的信心。未來公司還將發揮在負責任投資、綠色金融等領域的專業優勢,爲人與自然和諧相處、爲可持續發展貢獻應盡之力。



關於華泰證券

華泰證券股份有限公司(「華泰證券」或「公司」)是一家領先的科技驅動型綜合證券集團。自1991年成立以來,華泰證券積極把握中國資本市場改革開放的歷史機遇,在業內率先以金融科技助力轉型,用全業務鏈服務體系爲個人和機構客戶提供專業、多元的證券金融服務,綜合實力和品牌影響力位居國內證券業第一方陣,步入國際化發展的全新階段。如需瞭解更多訊息,請瀏覽 www.htsc.com。



