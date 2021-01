Friday, 29 January 2021, 14:10 HKT/SGT Share: 天能動力預期子公司天能股份2020年淨利潤顯著增長 原材料成本有效控制 鉛蓄電池產品需求及銷量增加

香港, 2021年1月29日 - (亞太商訊) - 中國新能源動力電池行業的龍頭企業 ── 天能動力國際有限公司(「天能動力」或「公司」,連同其附屬公司,統稱「集團」,股份代號:00819.HK),欣然宣佈預期公司子公司天能電池集團股份有限公司 (「天能股份」,股份代號:688819.SH)2020年歸屬於公司擁有人的淨利潤實現大幅增長。公司控制天能股份已發行股本約86.53%,其業績與公司財務報表綜合入賬。



天能股份2020年歸屬於公司擁有人的淨利潤與上年同期相比將增加約人民幣7.58億元到人民幣9.58億元(未經審核)(2019年:約人民幣14.92億元),預期同比增加約50.81%到64.22%。天能股份歸屬於公司擁有人經扣除非經常性損益的淨利潤與上年同期相比將增加約人民幣6.39億元到人民幣8.39億元(未經審核)(2019年:約人民幣13.11億元),預期同比增加約48.72%到63.97%。



利潤增長主要由於2020年以來,天能股份的主要原材料鉛的價格整體低於上年同期水平,導致本年度鉛蓄電池售價及成本均有所下降。但受益於天能股份的產業地位、品牌效應和定價機制,天能股份鉛蓄電池售價下降幅度小於成本下降幅度,進而導致天能股份鉛蓄電池產品毛利率上升。同時,市場對鉛蓄電池產品需求增加導致銷量同比增加。鉛蓄電池毛利率上升及銷量增加共同導致天能股份歸屬於本公司擁有人的淨利潤相應增長。



天能動力堅持科技創新驅動綠色發展理念,形成了「鉛蓄電池+鋰電池」為主的綠色電池產品體系。在鉛蓄電池方面,依託產品與工藝創新,公司成功將密封型免維護鉛蓄電池大規模應用於電動輕型車動力領域,在為人民群眾提供綠色低碳、低成本、可迴圈出行方式的同時,也較大拓展了鉛蓄電池產業的發展空間,對於推行「以電代油」綠色能源結構具有重要意義。近年來,天能動力堅持「新材料、新結構、新工藝、新領域」的研發戰略,在提升鉛蓄電池能量、提高鉛蓄電池迴圈使用壽命、提升鉛蓄電池在低溫等惡劣環境中的性能、提高生產效率等方面形成了完整自主的核心技術體系,並成功實現產業化。



在鋰電池方面,公司積極投入鋰電池技術研發及產業化項目,採用了圓柱、方形鋁殼以及軟包電池多輪驅動的技術路徑,並已掌握多種高性能正極材料以及高安全隔膜的應用技術,通過較為全面的技術體系有效提升了鋰電池產品的比能量、倍率和迴圈等性能。2019年11月,在中法兩國元首的見證下,公司與世界500 強企業法國道達爾集團旗下帥福得(SAFT)簽訂合作協定,雙方將整合各自在技術、生產、市場等領域的優勢,聚焦于電動輕型車、電動汽車和儲能解決方案領域,為中國和全球市場開發、製造和銷售先進的綠色鋰電產品。



前瞻行業研究院表示,在中國、歐洲、日韓、美國等主要國家大力發展全球新能源汽車的背景下,全球動力鋰電池市場近年來出貨量保持高速增長的趨勢。據統計,2019年全球動力鋰電池出貨量達163.2GWh,同比增長52.5%。未來幾年,隨著中國新能源汽車雙積分制度的實施、歐盟國家和英國加速汽車電動化,動力鋰電池在新能源汽車終端的驅動下將保持高增長的趨勢,預計到2025年,全球動力鋰電池出貨量將達669GWh,未來五年複合年均增長率達15.8%。



除電動汽車市場外,鋰電池也成為了各大應用市場領先的電池技術,包括移動設備、電網儲能等。國際市場研究機構Adroit Market Research發佈的報告稱,全球鋰離子電池市場將在2018-2025年的預測期內以14.3%的複合年增長率增長,預計到2025年,全球鋰離子電池市場規模估計將超過1000億美元。



目前,公司在中國擁有多個電池生產基地,覆蓋多品類的鉛蓄電池及鋰離子電池的生產製造,鉛蓄動力電池生產能力全國領先。2019年11月,公司被國家工業和資訊化部、中國工業經濟聯合會聯合認定為鉛蓄電池製造業單項冠軍示範企業,列入國家全球單項冠軍培育名單。公司鉛蓄電池及鋰電池兩大板塊將抓住市場機遇,齊頭並進,帶動公司持續穩健的發展。





