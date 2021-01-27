Wednesday, 27 January 2021, 19:04 HKT/SGT Share: Co2Bitcoin(Co2B) 提供應對全球變暖新思路 Co2Bitcoin將於2021年1月28日在 www. coinsbit.io 交易所上市。

紐約, 2021年1月27日 - (亞太商訊) - Co2Bitcoin是一種新的金融工具。該工具由具有創新精神的去中心化團體創立，專注於緩解氣候變化帶來的不利影響。加密貨幣Co2Bitcoin將於2021年1月28日向公眾開放，將為參與各國提供資金，應對全球變暖問題。Co2Bitcoin已經被用於收購和保護巴西雨林中的1億多棵樹。該項目通過維護灌木、控制山火，從而達到為子孫後代保護巴西雨林的目標。



該貨幣的流動性將受到各方面支持，包括投資者對加密貨幣和去中心化金 融 (DeFi)的追捧，以及對'環境、社會和公司治理(ESG)'日益增長的需求。和其他貨幣一樣，Co2Bitcoin貨幣取決於其效用，當然還有供求關係來決定其匯率。



Co2Bit ( http://www.co2bit.com/news )已經與多個地區的權威機構簽訂合作協議。 Co2Bit有許多優勢：



- 它是第一個得到許多地區正式支持的加密貨幣。各權威機構將成為主要的加密貨幣持有者。這一點讓該加密貨幣更加安全。

- 它有一個公益目標。該項目通過資助旨在減少全球變暖消極影響的項目，達到保護地球的目的。

- 該項目具備'環境、社會和公司治理(ESG)'的願景，保護公募基金和機構基金的長遠利益。

- 該項目將創建一個更有效、流動性更強的碳信用體系。大型碳排放機構除了選擇傳統的碳信用(carbon credits)交易平台外，還可以購買 Co2Bitcoins。這將對這些大企業維護品牌形象起到正面效果。



過去4年，碳信用證(carbon credit certificates)的價格穩步上升。但碳信用(carbon credits)市場仍然是一個專業市場，私人投資者極難進入。基於市場對於碳信用交易增長的需求，Co2Bitcoin 可能會成為一種新的金融工具， 被公司用作自願碳信用。具體來說， Co2Bitcoin 資產可以在公司的環境年度報告中提及，以提高其 ESG評級。這將最終導致這種加密貨幣被越來越多地使用，增加其流動性和實用性。對於投機者來說，這種需求也會對Co2Bitcoin 的價格升值產生積極影響。



Co2Bit 加密貨幣注入環保項目後，將促進太陽能、風能和水電站的技術創新，幫助研發研發鋼鐵和塑料生產的新技術，推進農業產量，以及加速全球保護森林的項目。



Co2Bit 幣也將受益於其他金融產品的助推。因為私人和機構投資者對加密貨幣的興趣正在快速增長。在 Ethereum 區塊鍊及其智能合約中，一枚 Co2Bit 幣的價值為 1/13 個 ETH。根據 2021 年 1 月 25 日每 ETH1404 美元的價格，每個 Co2Bitcoin 的價格為108 美元。



用國際政治家和十次世界象棋冠軍Anatoly Karpov的話說："Co2Bitcoin 提供了真正的，可實際操作的解決方案，幫助解決困擾世界的全球氣候變暖的問題。"



更多信息請訪問 Co2Bit.com 。 Co2Bit 幣將於2021年1月28日上市。發行方是備受推崇、屢獲殊榮的Coinsbit 交易所( https://coinsbit.io/ )。這個交易所最近推出了他們的去中心化交易所（DEX）。該交易所以可靠性和便利性而聞名，適合所有經驗的交易者。 Coinsbit 交易所為每筆交易提供了安全協議保障，服務對象包括世界上第一個用加密貨幣購買商品的在線商店。而且平台也提供更加便利的互聯網融資服務。今天就在 https://coinsbit.io/ 免費註冊。



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Company: Co2Bitcoin

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