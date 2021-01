Tuesday, 26 January 2021, 12:51 HKT/SGT Share: 大行指港股物管板塊迎「春天」 星盛商業今起掛牌

香港, 2021年1月26日 - (亞太商訊) - 據彭博終端機報道:今年以來港股物業板塊集體爆發,有12只個股漲幅跑贏恒指,板塊前景獲各大行紛紛看好。瑞銀發表研究報告指,因受政策影響較低而看好行業長期增長以及輕資產的商業模式,提高對行業預測EPS2018-2021年複合增長率至26%。高盛亦在研報中表示,其覆蓋的物管股自今年以來已累升27%,相對同期內房及MSCI中國同期升幅15%及6%。基於受惠2019年堅實業績及預期市場普遍對未來數年盈利預測將上調;以及持續擴展至更多領域如商廈、公眾設施及增加增值服務,長遠盈利前景更佳兩點原因預期板塊股價持續強勁。



新股方面,「港股純商業運營服務第一股」星盛商業管理股份有限公司(6668.HK)今日正式主板掛牌,該公司本次發行近上限定價每股3.86港元,全球發售及香港公開發售均錄得超額認購,其中香港公開發售大幅超購近756倍,資本市場認購熱忱高漲。



輕資產、靈活運營及品牌優勢三位一體 打開更廣闊前景

星盛商業是大灣區領先的商用物業運營服務供應商,專注於透過公司的專業管理為業主改善商用物業的運營業績。根據中指院,星盛商業於整體實力方面在「2020年中國商業地產百強企業」中位居第十四,並按截至2020年9月30日數據為於深圳市運營中購物中心數量最多的企業及深圳市運營面積第二的企業。



在業務構成上,星盛商業採用委託管理服務模式、品牌及管理輸出服務模式以及整租服務模式三種靈活的運營模式以覆蓋不同類型的需求。星盛商業的服務費包括固定費用及一部分與商用物業的運營業績相關的服務費,這使其很大一部分收入取決於其商用物業的運營能力和品牌輸出。相較於傳統物業受制於在管物業面積和項目數量的瓶頸,星盛商業的輕資產模式擁有更廣闊的前景。根據招股書顯示,截至2020年9月30日,公司三大運營模式的毛利率分别为49.5%、74.2%及45.4%,其中,品牌及管理输出服务模式呈现出持续快速增长态势,为公司的整体毛利率提升提供了強大支撐。



此外,具獨特核心優勢的品牌運營、管理及輸出是星盛商業的一大亮點,其品牌系統主要包括城市型購物中心「COCO Park」、區域型購物中心「COCO City」及「iCO」、社區型購物中心「COCO Garden」以及高檔家居佈置購物中心「第三空間」。品牌代表項目福田星河COCO Park(北區)為「首個公園情景式購物中心」,亦是深圳最受歡迎的購物地點及深圳市地標之一。根據中國房地產Top 10研究組,「星河COCO Park」品牌在「2019年中國商業地產項目品牌價值Top 10」榜單中排名第四。



時值大行唱好物管板塊之際,新年首家上市的商用物業運營服務商星盛商業獨特的輕資產發展模式、靈活的商業運營及持續提升的品牌影響力已在多維度上為自身提供了強勁動力,獲得了資本市場的高度認可,並將有望進一步鞏固其於大灣區的市場地位及擴展業務規模。







