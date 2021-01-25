匯聚科技有限公司2020年公司概況



香港, 2021年1月25日 - (亞太商訊) - 儘管在過去一年中新型冠狀大病毒對全球經濟產生了重大打擊，但公司仍獲得了可觀的財務業績表現。























本集團成立了「策略業務開拓專案組」，首要職能為制定 本集團的長遠發展策略、加速開拓電線組件及網絡電線兩項業務的新市場及戰略客戶。



於二零二零年三月，本集團取得知名新客戶的高額試產訂單，該客戶已成為本集團此分部的主要收益來源之一。



本集團已於2020年6月30日成功收購華迅電纜有限公司及其子公司。收購事項成功後，本集團的收益基礎將大幅擴大，而自身客戶集中風險將因與目標集團的多元化客戶群融合而減低。



公司的全資子公司華迅工業（蘇州）有限公司已於2020年7月獲得 ISO14064 環境監控認證， 成為亞洲第一家獲得Underwriters Laboratories Inc (「UL」) (全球領先的安全科學公司之一) 溫室氣體認證的電線電纜公司，該驗證全面反映華迅工業 (蘇州) 為加強環保所作的不懈努力。



本集團於2020年10月19日公布了盈喜公告。



本集團不斷加強業務運作以把握未來的市場轉機。憑藉華迅電纜擁有下一代網絡電線的技術專業知識，本集團處於更佳的位置以把握5G技術快速發展而帶來的不斷發展的機遇，以及在全球經濟不穩定因素中於戰略方面改善本集團的防守位置。



2020年股東週年大會

本集團於2020年8月28日舉行了股東週年大會。由於疫情的關係，本集團首次在匯聚科技的辦公室通過直播進行了虛擬會議。



2020/2021中期業績

本集團報告了截至 2020年9月30日止6個月的中期業績。集團錄得收入1,441.7百萬港元，其毛利爬升至303.8百萬港元，比去年同期增長8.0%。經營溢利上升至190.2百萬港元，比去年同期增長15.0％，營業利潤率提高2.3％至13.2％。本集團每股基本盈利為7.1港仙。





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