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Tuesday, 19 January 2021, 17:51 HKT/SGT
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SaTT代幣在Binance DEX上市，這是Uniswap以來第二個去中心化交易所

新加坡, 2021年1月19日 - (亞太商訊)  - 在Uniswap上市之後，智慧廣告代幣SaTT很高興宣佈其在第二家去中心化交易所（DEX）上市，這次是在Binance DEX上。




在以太坊和其他山寨幣也遭受了比特幣牛市的衝擊下，加密貨幣行業的總市值最近突破了1萬億美元大關。 這是前所未有的水準，2017年高峰期市場總資本也才只有約為7600億美元。 同時，DEX在2020年實現了驚人的增長，並且隨著最近對集中交易所（CEX）的監管合規性加速，似乎有望繼續蓬勃發展。

未來就是DEX

幣安首席執行官CZ在評論為何中心化交易所的日子屈指可數時說是：“該行業的未來在於去中心化，並且隨著流動性的增強，是時候全力以赴了。”

SaTT首席執行官Gauthier Bros完全同意這一觀點，DEX無疑是前進的方向。

Bros說：“ DeFi獲得了廣泛的關注，我們很高興繼續在Binance DEX上推出第二個DEX產品。事實上，在我們自己的去中心化交易所3Xchange上，目前正在開發Uniswap型流動資金池系統。 繼續為我們的SaTT持有者提供更多機會。”

BSATT：特殊格式的BEP8代幣，用於在Binance DEX上交易

Binance DEX是建立在Binance Chain上的安全本地市場，可以交換在平臺上發行和上市的數位資產。 Binance Chain和Binance Smart Chain融合了雙鏈架構，使去中心化應用程式和數位資產可以構建在一個區塊鏈上，同時在Binance DEX上提供快速交易性能。

雖然BEP2代幣是幣安鏈上發行的技術標準，但其成本高達1,500 BNB。 BEP8權杖的最新升級發佈，也稱為“迷你權杖”，可容納微型專案，智慧財產權和其他權杖經濟體，從而為權杖交易建立更全面的場所。它的發行費僅為3 BNB。

與Uniswap上的WSATT一樣，SaTT團隊也致力於創建BSATT，這是為Binance Chain優化的BEP8權杖。它可以直接針對BNB和/或BUSD列出，而無需經過驗證者的投票過程。此外，當BSATT BEP8權杖獲得足夠的流動性和成熟度時，它也可以提升為BEP2權杖。

上線詳情
交易日期：2021年1月8日

關於SaTT
SaTT代表智慧廣告交易權杖，是一種實用程式權杖，使廣告客戶可以在基於乙太坊的dApp上購買智慧廣告服務。 廣告客戶與影響者/發佈者之間的所有交易均由SaTT智慧合約管理，該合約可確保速度，透明度和安全性，並且具有成本效益。

SaTT dApp通過使用區塊鏈Oracle從社交媒體平臺（如Youtube，Facebook，Twitter，Instagram等）的協力廠商API檢索資料來説明量化投資回報。然後可以執行諸如LIKES，SHARES，VIEWS，TWEETS等動作。 評估並成功滿足所有條件後，付款將從廣告商的預載入預算自動觸發到影響者/發佈者的錢包。 SaTT智慧廣告系統快速，防篡改，安全且具有成本效益，是乙太坊智慧合約的完美用例。

SaTT官方管道:
Chinese Telegram : https://t.me/Satttokenchina
Weibo : https://m.weibo.cn/7516723417
Twitter: https://twitter.com/SaTT_Token
Facebook Page: https://www.facebook.com/SaTT.Token
LinkedIn: https://www.linkedin.com/showcase/satt-token
Github: https://github.com/Atayen/satt-js

媒體合作
Quentin Herbrecht, Markchain.io
q.herbrecht@markchain.io


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部門 金融, 业务, FX & Digital Currencies, FinTech & Blockchain
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