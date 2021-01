Monday, 18 January 2021, 16:42 HKT/SGT Share: 北京城的熱情和西子湖畔的微醺 大唐西市(620.HK)多項活動精彩紛呈

香港, 2021年1月18日 - (亞太商訊) - 近期,大唐西市(620.HK)2020年秋季暨2021年迎新藝術品拍賣會在京舉行,儘管北京正值寒冬,但會場內的氣氛足以融化外面的霜凍。而在西子湖畔,公司旗下比頓山酒莊出品的十二生肖系列葡萄酒在品酒會中綻放異彩。



線下巡展線上競拍賦能 疫情未沖淡競拍熱情

在京舉辦的迎新拍賣會歷時兩天共11個專場1026件拍品總成交1.41億元成交率達73%。于疫情波動期造就如此高成交率的背後,是大唐西市作為主辦方的盡職盡責和按防控要求有序舉行活動的決心。競拍前,主辦方組織人員攜數百件拍品兵分兩路,赴廣州和江浙滬地區巡展歷時一周,到訪6座城市,行程上萬公里使當地藏家在家門口便可提前觀摩拍品。



也有不少藏家因疫情影響取消了來京參拍的行程,主辦方在寶拍平臺進行全天候線上直播預展眾多藏家隨之紛紛轉而線上觀看預展和登記委託競投,最終使活動圓滿舉行。藏家和投資者對藝術品的收藏熱度並未削減,這也從側面驗證藝術品是抵禦疫情衝擊的保值資產,正在迎來陽光明媚的春天。



百場品鑒會行至西子湖畔 生肖系列酒在味蕾綻放

除了藝術品拍賣,為促進東西方文化的交流,大唐西市(620.HK)旗下紅酒板塊舉辦了一系列精彩紛呈的紅酒品鑒活動。其中頗受業內矚目的法國比頓山酒莊百城百場葡萄酒品鑒會活動,近期行至美麗的西子湖畔,攜手拉薇淑媛智慧女性學院,一同品鑒旗下各系列比頓山葡萄酒,共賞道地法國波爾多葡萄酒文化。



會上品酒師帶領貴賓分別品鑒了比頓山古堡系列2015年份、2017年份和十二生肖大師珍藏版系列葡萄酒,中法文化的歷史與傳承此時此刻實現了交匯與昇華。貴賓在沉浸于時間與大自然共同培育的珍品的同時,也浸浴在高雅的法國葡萄酒文化薰陶中。其中值得一書的是,十二生肖系列酒由當代藝術巨匠邢東繪製生肖酒標與法國釀酒大師史蒂芬共同連袂打造,立意新奇、獨具匠心,令嘉賓印象深刻、回味無窮。目前,十二生肖系列酒是業內唯一的以整套十二生肖屬相面世,並由雙大師共同打造的生肖主題葡萄酒。據悉,十二生肖大師珍藏版系列葡萄酒從波爾多到港國內僅十天售出萬餘瓶,二十余位經銷商主動上門要求代理銷售。



無論是藝術品拍賣會還是葡萄酒品酒會,大唐西市以文化交流為宗旨,將“讓文化活起來”“以商養文、以文促商”的理念融入其中,通過整合資源、創新突破、融合發展不斷創造新的合作模式,實現雙贏、共贏、多贏,為社會創造財富,樹立國際一流的企業品牌。







