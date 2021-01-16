Friday, 15 January 2021, 23:26 HKT/SGT Share: 雅各臣建議分拆健倍苗苗（保健）有限公司於香港聯合交易所有限公司主板獨立上市 宣佈分派有條件特別中期股息

香港, 2021年1月15日 - (亞太商訊) - 於香港從事非專利藥及品牌藥品研發、生產、市場推廣及銷售的領先企業─雅各臣科研製藥有限公司（「雅各臣」或「集團」；股份代號：2633）今天公佈以有條件特別中期股息形式向合資格股東宣派合共241,777,625股健倍苗苗實物股份，佔緊隨建議分拆完成後健倍苗苗已發行股份總數約27.1%。



截止今天，雅各臣已發行股份（「股份」）總數為1,934,221,000股。假設自今天起至2021年1月29日 （「記錄日期」） 止股份總數並無變動，合資格股東將就於記錄日期每持有8股股份獲分派1股健倍苗苗股份。



分派須待公開發售於各方面成為無條件後方會作出。倘該條件未達成，則建議分拆將不會發生，而分派亦將 不會作出。



更多詳情請瀏覽公告:

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/0115/2021011501334_c.pdf



關於雅各臣科研製藥有限公司（股份代號：2633）

雅各臣是香港領先非專利藥公司。旗下擁有並營運一系列品牌，主要包括「保濟丸」、「何濟公止痛退熱散」、「秀碧除疤膏」、「飛鷹活絡油」、「唐太宗活絡油」、「兜安氏藥膏」、「十靈丹」、「十靈油」及「傷風克」。為了策略性地擴展其品牌保健護理業務平台，除於海外市場代理知名品牌如「恢甲清」和「胃仙U」外，集團亦推出多個與健康和保健有關品牌及產品，例如「Dr. Freeman醫臣®流感／呼吸道合胞病毒家用式診斷套件」、「Smartfish健康營養產品」、「Dr. Freeman醫臣®感染控制產品系列」及「Dr. Freeman醫臣®COVID-19快速測試套件」亦於市場內大受歡迎。



同時，集團一直致力透過增加各種高增值產品，策略性地擴大其非專利藥和品牌保健護理業務的產品組合。扎根香港，集團已於中國、澳門、台灣、新加坡及柬埔寨開設營運子公司，建立區域性商業平台，以把握亞太區及大中華地區的市場潛力。而自 2017 年 6月 1 日，集團獲納入 MSCI 香港微型股指數成份股。更多詳情請瀏覽雅各臣科研製藥有限公司網站：http://www.jacobsonpharma.com/



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