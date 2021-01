Thursday, 14 January 2021, 18:46 HKT/SGT Share: 興業銀行發佈2020年業績快報:營收破2000億 淨利潤正增長

香港, 2021年1月14日 - (亞太商訊) - 1月14日晚間,興業銀行發佈上市銀行2020年第二份業績快報,也是首份股份制銀行業績快報。受益於中國經濟強勁復蘇,該行年度營業收入首次突破2000億元,實現歸屬于母公司股東的淨利潤666.26億元,淨利潤同比增長1.15%;總資產7.90萬億,同比增長10.49%,繼續穩健增長。



2020年面對形勢變化和疫情衝擊,興業銀行保持「商行+投行」戰略定力,在助力「六穩」「六保」,與實體經濟同頻共振、共生共榮中加快改革轉型,規模、品質、效益創近五年最好水準,為上一輪五年規劃畫上了圓滿的句號,開啟更加協調、更為安全、更高品質的新一輪五年發展征程。



盈利能力「回血」改善,營收和撥備前利潤保持兩位數增長,營業收入2031.37億元,同比增長12.04%;撥備前利潤首次突破1500億元,達1519.74億元,同比增長14.82%,四季度單季淨利潤更是同比增長34.61%。



資產結構持續優化,信貸保持高增,增速較三季度提升近3個百分點,各項貸款餘額3.97萬億元,較上年末增長15.23%,在總資產中占比由年初48.16%提升至50.23%。



資產品質穩中向好,實現不良「雙降」和信貸、非信貸撥備覆蓋率「雙升」,不良貸款率1.25%,創近五年新低,較上年末下降0.29個百分點,且2016年以來逐年下降,邊際向好;撥備覆蓋率218.83%,創近五年新高,較上年末提高19.70個百分點。





話題 Press release summary



部門 金融, Banking & Insurance

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network