Tuesday, 12 January 2021, 13:50 HKT/SGT Share:

來源 CITIC Telecom International CPC Limited 中信國際電訊 CPC持續擴大東盟業務據點 全力支援企業拓展創新科技業務和智慧城市發展 全新增設吉隆坡和雅加達2個網關服務據點

進一步優化TrueCONNECT™ Hybrid （SD-WAN混合式軟件定義廣域網）及其他企業級雲網方案

新加坡, 2021年1月12日 - (亞太商訊) - 中信國際電訊集團有限公司（香港交易所股份代號：1883）全資擁有的中信國際電訊（信息技術）有限公司（「中信國際電訊 CPC」）欣然宣佈，持續擴展TrueCONNECT™ Hybrid （SD-WAN混合式軟件定義廣域網）解決方案，透過在吉隆坡和雅加達增設2個網關服務據點，為東盟市場和客戶帶來進一步優化的托管式企業連接方案。



是次新增的SD-WAN網關服務據點由VMware 提供支援，並遵循中信國際電訊 CPC一直以來的原則和規格，預期可在高速發展的東盟市場中，解決和滿足當地對創新、高性能，以及靈活的信息技術（ICT）方案的需求。事實上，中信國際電訊 CPC早在2016年已將服務覆蓋範圍擴大至俄羅斯和東歐地區，為當地客戶提供多元化全面的端對端托管式解決方案，包括MPLS網絡服務、雲運算及網絡安全管理解決方案等。



透過進一步擴展TrueCONNECT™ Hybrid在東盟市場的業務領域和專業能力，中信國際電訊 CPC銳意迎合該市場的發展策略，支持當地的創新科技商業發展和協助實現當地智慧城市的計劃。TrueCONNECT™ Hybrid目前在東盟市場擁有穩健的基礎，服務範圍覆蓋吉隆坡、新加坡、河內、胡志明市、曼谷和雅加達六個城市。



中信國際電訊CPC產品開發及管理部高級副總裁藍泰來表示：「我們持續探索市場發展的趨勢，同時致力在最重要的市場板塊中充分滿足客戶的各種需求。目前TrueCONNECT™ Hybrid在全球15個國家共49個城市中，提供接近50個網關服務據點，當中有6個據點設置在東南亞地區。是次在馬來西亞和印尼新設的2個服務據點，充分展現出我們對東盟市場客戶的重視，並突顯我們與VMware在SD-WAN合作項目上的無間合作及強大優勢。我們相信透過新設的服務據點，能有助提高網絡連接的品質、降低延遲和提升整體服務表現。」



TrueCONNECT™ Hybrid是一個托管式及高度安全的SD-WAN 連接解決方案，客戶可善用頻寬，達致良好成本效益及服務品質（QoS）。企業可彈性創建混合廣域網，將多種接入技術整合至單一分集路徑，大幅提升成本效益，充分發揮MPLS連接可靠性、安全性和高性能兼備的優勢。此外，網絡流量會適時被引導至最理想的網絡路徑，以提高性能並達到最大化效益。使用TrueCONNECT™ Hybrid有助客戶提升業務靈活性、提高應用程式性能、優化頻寬使用情況，並確保業務應用程式能無間使用。對於預算和時間較緊的企業來說，TrueCONNECT™ Hybrid無疑是最佳的選擇；企業無需高額投資、增配額外IT人手或其他間接費用，亦無需調配IT人員親到現場查察，便可全面透視網絡連接及使用情況、充分掌握網絡流量、以及迅速部署及修復，大大提升業務及網絡效能。



一直以來，東盟是世界領先的科技公司擴大實體業務的理想地區，越來越多來自世界各地的企業被東盟的優勢所吸引，紛紛到相關地區作創業投資。而受惠於政治和法律的穩定及高度透明度，新加坡更吸引了跨國公司及全球科技先驅者踴躍投資，涉獵範疇包括投資商業房地產和創建新研究實驗室等。是次在吉隆坡和雅加達新增設的2個網關據點，顯著地提高TrueCONNECT™ Hybrid服務為整個東盟地區企業的覆蓋及效能。



中信國際電訊CPC新加坡企業銷售總經理Derek Ung表示：「東盟地區大多精通數碼科技，並期待先進的科技產品和服務能帶給他們嶄新體驗。然而目前在東盟的科技初創公司的數量相對仍然不足，因此，可以支援新興業務和政府項目（特別是智慧城市計劃）的信息技術解決方案的發展潛力巨大，亦為我們和合作夥伴(例如VMware) ，與企業客戶創造了三贏的契機。」



由東盟十國發起的《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），正在為世界上最大自由貿易區的經濟貿易合作制定框架，重塑貿易未來，並推動企業利用亞太地區發展新機遇。分析研究 指出，在未來5年，東盟的數碼經濟可能有達至約3,000億美元的巨大增長，涵蓋流動通訊、電子商務、旅遊、社交媒體、電訊業及醫療保健等智能產品和服務。當中醫療保健方面，由於東南亞國家普遍缺乏足夠的醫護資源，加上在新冠肺炎的社交距離限制影響下，市場相信遠端醫療服務甚或與醫療保健相關的智能產品的需求將會大大提高。《東盟互聯互通總體規劃2025》 更預計透過流動網絡、大數據、雲運算及物聯網等顛覆性技術廣泛應用下，至2030年東盟每年的經濟效益將達到6250億美元。



科技持續為各行各業帶來變革，Derek Ung補充指：「隨著金融行業陸續採用嶄新的網絡連接及雲端運算技術來創新銀行和投資服務，我們預期金融科技有著強勁的發展勢頭。另外，製造業亦是另一個將有突破性發展的行業，很多製造業公司已經計劃把供應鏈遷移至或建立在東盟地區。通過最新的SD-WAN網關服務部署，我們已為東盟客戶及銳意打入東盟市場的企業做好最佳的準備。」



TrueCONNECT™ Hybrid最新部署在東盟的網關服務據點，有助中信國際電訊CPC為東盟企業客戶提供最優質的服務承諾，確保網絡維持高性能及可靠性。網絡效能持續提升，對東盟地區新興的數碼業務及智慧城市計劃至關重要；例如全球企業在新常態下採用「Work From Home（在家工作）」的工作模式，超卓的網絡性能可確保數據可實時傳送，並可助企業把業務應用程式及工作程序有效及穩定地遷移到雲平台，實現業務數碼化。



VMware SD-WAN 和 SASE 業務高級總監 Abe Ankumah 表示：「我們很高興能與中信國際電訊CPC合作，支持他們向東盟客戶提供TrueCONNECT™ Hybrid SD-WAN服務。VMware SD-WAN 網關是我們基礎架構中獨特而關鍵的一環，中信國際電訊CPC所部署的高性能網關服務據點能滿足企業不同的網絡連接要求，成為東盟地區企業強大的後盾。」



展望未來，藍泰來對東盟的發展充滿信心：「我們一直致力支持客戶取得成功。有見東盟客戶對彈性可靠的網絡服務需求殷切，我們已計劃在2021 年第 1 季起，將SD-WAN網關覆蓋擴展到包括菲律賓在內的另外 10 個城市，確保客戶能擁有最佳的使用體驗。」



中信國際電訊CPC簡介



中信國際電訊（信息技術）有限公司（「中信國際電訊CPC」）是中信國際電訊集團有限公司的全資附屬公司（香港交易所股份代號：1883），公司一直矢志透過先進技術及旗艦解決方案，包括TrueCONNECT™專用網絡服務、TrustCSI™信息安全解決方案、DataHOUSE™全球統一雲數據中心解決方案及SmartCLOUD™雲端運算解決方案，為全球跨國企業提供可高度擴展的客制化方案，以滿足他們特定的ICT需求。



中信國際電訊CPC的服務遍及全球，不論在東、西方地區均有在地優勢，成為領先的「服務在地，連接全球」的信息技術方案伙伴，真正實踐了「創新‧不斷」的服務理念。作為數碼世界賦能者，公司致力推動數碼化，在主要市場積極發展信息技術，將人工智能、擴增實境、大數據，物聯網和其他尖端新興技術的強大潛力轉化為企業客戶的實際價值，持續為他們的業務發展帶來更高的生產力、靈活性及成本效益，最終達致全球數碼化。



作為香港首個獲得ISO 9001、14001、20000、27001 及27017 ICT服務相關認證的服務供應商之一，中信國際電訊CPC業務版圖覆蓋全球，包括部份亞洲、歐洲及美國高增長市場的地區；超過140個網絡服務據點、18個雲服務中心、30個以上的數據中心及2個全天候的安全運作中心，承諾給予客戶最優質的服務。



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VMware 和 VMware SD-WAN均是VMware公司在美國及其他管轄區的注冊商標或商標。文中提及的所有其他標誌與名稱可能是其各自所有者的商標。



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