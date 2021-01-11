中滙集團（0382. HK）公佈旗下學院轉設成功，更名為「廣州華商學院」



香港, 2021年1月11日 - (亞太商訊) - 粵港澳大灣區（「大灣區」）最大的民辦商科高等教育集團中滙集團控股有限公司（「中滙集團」或「本集團」，股票編號：0382.HK）欣然宣佈，旗下學院廣東財經大學華商學院（「華商學院」）成功獲批轉設為獨立設置的本科民辦普通高等學校，正式更名為「廣州華商學院」。華商學院順利完成轉設後，在辦學層面及運營層面均對本集團產生有利影響。轉設後辦學自主性更強，辦學模式、專業設置更靈活，為未來辦學層次提升創造有利條件。同時，轉設後可積極提升本集團的盈利能力及效率增值賦能。



（圖：廣東財經大學華商學院（「華商學院」）成功獲批轉設為獨立設置的本科民辦普通高等學校 正式更名為「廣州華商學院」）



辦學層面

傳承華商品牌，譜寫名校新篇

華商學院創辦於2006年，秉持著「創百年名校，育華夏英才」的品牌理念，辦學定位於應用型高等學校，肩負著為大灣區培養專業人才的使命，多年來專注提供商務相關課程，為大灣區持續輸出人才。華商學院成功轉設標誌著本集團發展中一個新的里程碑，華商學院將以「廣州華商學院」傳承享負盛名的華商品牌，在另一梯度繼續將華商品牌發揚光大，令學校品牌口碑獲得持續穩健的健康發展。



轉設成功反映高品質辦學備受認可

華商學院積極響應國家號召，按照<<中華人民共和國民辦教育促進法>>、<<普通本科學校設置暫行規定>>等相關法律法規，不斷提高辦學條件，提升辦學質量，經過省高等學校設置評議委員評議結果，成為是次廣東省4所成功轉設學院的其中一所，印證了教育部對華商學院辦學質量及層次的高度認可，以及對華商學院完善的內部治理，持續壯大的教師隊伍，積極配合各方完善轉設工作充滿信心。



運營層面

突破收生規模，推動內生增長

本集團繼宣佈收購四川成都兩所學校的好消息後，進入高速發展階段，內生增長與外延併購並駕齊驅，大力發展全日制學歷教育業務以及職業教育業務。轉設後的華商學院預期會釋放出更多優質學位，充分利用廣東省龐大的學生生源和多層次全日制學歷招生擴張的政策利好，積極擴大學生規模，為營收增長創造良好條件。同時，配合華商學院本科新校區四會校區第一期的投入使用，華商學院辦學條件將得到大幅提升。



學籍管理費逐年銳減，成本結構高度優化

2020/21學年，華商學院支付予廣東財經大學之學籍管理費約為人民幣8,600萬。轉設完成後，2021/22學年後以廣州華商學院名義招錄新生將免付學籍管理費，廣州華商學院僅為頒發廣東財經大學華商學院學歷學位的在校學生支付學籍管理費未來隨之逐年遞減，預期至2024/25學年，學籍管理費將減至零，對成本、毛利及盈利三個數字均有正面影響，節省的成本可使更多資源用於發展新課程、建設新校區、及尋求新收購，持續提升集團辦學條件。



本集團積極配合國家推動獨立學院轉設工作，高度契合政策支持導向，推動國家教育公平和高等教育健康發展，成為獨立學院成功轉設的先頭部隊之一。同時，此次轉設成功對本集團在辦學及運營層面產生多梯度積極影響，大力提升集團營收並推動品牌影響力。轉設後，華商學院依然會與廣東財經大學保持良好持續的合作關係，合作內容包括共建研究院、對外社會服務等。展望未來，本集團會致力於保障轉設過程中日常教學有序進行，並嚴格按照轉設方案，積極配合各方做好各項轉設工作，持續以「創百年名校，育華夏英才」的品牌理念作育英才，回饋廣大學生、家長及投資者們。



關於中滙集團控股有限公司

中滙集團控股有限公司（「中滙集團」或「本集團」，股票編號：0382.HK）為粵港澳大灣區（「大灣區」）最大的民辦商科高等教育集團，及教育行業中拓展國際市場的早期先行者。截至目前，本集團的在校學生人數超6.2萬人，旗下擁有7間國內外學校。



於中國，本集團目前於廣東省運營兩家中國民辦高等教育機構，即本科院校廣東財經大學華商學院（現更名為「廣州華商學院」）及大專院校廣州華商職業學院，以大商科、大健康及IT為主要課程設置戰略重點，截止目前，在校人數為38,351人；於2020年12月4日，本集團已有的位於大灣區的中國校網拓展至發展潛力巨大的成渝一體化區域經濟帶，收購位於四川省四川城市職業學院及四川城市技師學院兩所學校，兩所學校全日制在校學生人數共約2.4萬人。



於海外，本集團於澳大利亞運營一家經澳大利亞技能品質署ASQA許可的民辦職業教育機構，即澳洲國際商學院（Global Business College of Australia或GBCA），提供職業教育課程和其他非學歷短期課程，澳洲國際商學院是經澳大利亞政府批准的首所中國國際教育機構。本集團亦於2019年12月收購了一間經新加坡教育部EduTrust權威認證的民辦職業教育機構，即新加坡中滙學院（Edvantage Institute (Singapore)或EIS）（前稱NYU Language School），提供長短期語言培訓課程及各類文憑及高級文憑課程。此外，2020年上半年，本集團旗下澳大利亞中滙學院（Edvantage Institute Australia或EIA）獲得澳大利亞高等教育品質與標準署TEQSA認證和許可，是本集團旗下第一間同時提供及頒發本科和碩士學位的高等教育機構。







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