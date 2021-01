Thursday, 7 January 2021, 14:34 HKT/SGT Share: 中廣核礦業有限公司喜獲金港股「最佳CEO獎」及「最佳能源與資源公司」稱號

香港, 2021年1月7日 - (亞太商訊) - 香港主板上市產量最大的鈾業集團 —— 中廣核礦業有限公司(股份代號:1164.HK)喜獲第五屆金港股 「最佳CEO獎」及「最佳能源與資源公司」稱號。







「金港股」自2016年第一屆評選以來,行至2020年第五屆,已成為備受矚目的港美股盛宴,更是中國商業領袖思想激蕩的盛會。專家評審團由多位經濟學家、多家香港知名券商及頂級投資人士、資深財經媒體團隊組成,就參評公司過往一年的業績、股價漲幅、股票活躍度、社會責任、資訊合規等進行研究篩選和權重評分,25項大獎最終出爐。中廣核礦業憑藉穩健優異的業績表現及高效的執行戰略榮獲「最佳CEO獎」及「最佳能源與資源公司」稱號。



中廣核礦業 (1164.HK) 作為港股投資天然鈾的唯一目標,是中國廣核集團海外鈾資源開發、投融資的唯一平臺,主營業務為天然鈾資源開發和貿易,是中國唯一一家純鈾業上市公司,也是全球唯一一家背靠核電集團的純鈾業上市公司。中廣核礦業擁有全球最低成本礦山資產,優質的礦山資產是礦業公司的價值所在,擁有的在產鈾礦專案和待開發鈾礦專案的成本均在全球所有專案排名的前1/3和1/4。中廣核礦業位於產業鏈的最前端,在產品貿易投資領域具有先天優勢,同時在產和待產項目中具有極大的成本競爭力。



中廣核礦業總裁兼執行董事安軍靖先生表示:「雖然全球經濟在2020年遭受重挫,但對於天然鈾產業來說,隨著世界第三代核電建設浪潮的到來,天然鈾價格的走強將利好公司經營和未來的發展,有助於公司收入和利潤的增加。2021年,公司一方面將加快推進哈薩克新鈾礦項目的並購,並促成項目在2021年6月底前完成交割,同時公司將合理安排天然鈾採購及謝米茲拜伊鈾合夥企業及奧爾塔雷克合夥企業旗下鈾礦包銷產品的銷售,控制運營成本。未來,中廣核礦業將繼續在市場尋找優質鈾資源的投資機會,持續擴大所控制低成本鈾資源規模和年度產能,為各位股東持續創造長遠價值。」



關於中廣核礦業有限公司

中廣核礦業有限公司是中國第一、全球第三大核電集團的中國廣核集團下屬上市子公司,亦是中國廣核集團旗下海外鈾資源開發的唯一投、融資平臺,是香港主板上市產量最大的鈾業集團,股份代號1164,主要業務為核能企業使用的天然鈾資源的開發與貿易。



