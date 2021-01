日清食品投資中國冷凍麵市場

香港, 2021年1月5日 - (亞太商訊) - 日清食品有限公司(「日清食品」,連同其附屬公司統稱「集團」;股份代號:1475)公布初步投資在中國順德廠房建設冷凍麵的生產及儲存設施。這是集團首次在國內投資生產及推出冷凍麵,這不僅令其產品組合更加豐富,同時能捕捉國內市場對冷凍食品及優質麵食的殷切需求。該等設施即將於本月投產,產品於2021年首季上架。



日清食品首次在國內生產的冷凍麵將於2021年首季在北京及成都上架。這是日清食品與日本人氣拉麵店「博多一幸舍」合作推出的新產品,共有兩款地道日式口味 ─ 博多豚骨風味拉麵(圖片一)及香辣豚骨風味拉麵(圖片二),以濃郁的豚骨湯底配以日式叉燒及蔬菜。



這亦是集團首次在國內引入日本的「冰冠製法」生產技術。這技術利用冰塊包裹麵條,就像套在冰袋一樣,麵條的原味、濕潤和嚼勁得以保存。只要將麵條直接連專用袋放入微波爐加熱三分半鐘,冰塊便會融化並將麵條蒸熟,消費者便可安坐家中,享用到正宗的日本拉麵。



首批冷凍麵產品是日清食品與日本人氣拉麵店「博多一幸舍」合作推出的兩款正宗日式口味 — 博多豚骨風味拉麵及香辣豚骨風味拉麵。兩款拉麵均以濃郁的豚骨湯底配以日式叉燒及蔬菜,將率先於北京及成都的 7-Eleven 獨家發售。此外,集團以「日清食品」品牌推出的冷凍麵將於年內於全國的中高檔超級市場發售。



日清食品執行董事、董事長及首席執行官安藤清隆先生表示:「日清食品會在2021年繼往開來,通過不斷創新繼續提升核心即食麵產品質素,並會推出新構思以擴展業務。隨著中國消費者對冷凍食品及優質方便麵的需求持續增長,日清食品善用優勢以高質冷凍麵捕捉不斷增長中的市場。未來,我們將繼續投資及與更多日本拉麵店合作開發新口味,並採納新的元素以滿足消費者的需求,實現可持續業務增長,為股東帶來豐厚的回報。」



有關日清食品有限公司

日清食品有限公司(「集團」;股份編號:1475) 為一間在香港及中國知名的食品公司,旗下眾多品牌不僅知名度高,且廣受顧客喜愛,並為香港最大的即食麵公司。集團於1984年正式於香港設立營業據點。集團主要生產及銷售兩個核心企業品牌「日清」及「公仔」,以及多元化的家庭食品品牌組合,出品具標誌性和優質的即食麵、冷凍食品及其他食品。集團五個旗艦品牌「合味道」、「出前一丁」、「公仔麵」、「公仔點心」及「福」在香港亦是其各自食品類別中最受歡迎的選擇。中國市場方面,集團以創新技術推出「ECO杯」概念,銷售活動主要集中在華東及華南的一線及二線城市。



日清食品被納入8項恒生指數,包括恒生綜合指數、恒生消費品製造及服務業指數、恒生港股通指數、恒生港股通中小型股指數、恒生港股通小型股指數、恒生港股通中國内地公司指數、恒生港股通非AH股公司指數及恒生小型股 (可投資) 指數。詳情請瀏覽 www.nissingroup.com.hk。



新聞垂詢:

日清食品有限公司

公共關係部

王惠芳 / 劉俊嫻

電郵: pr@nissinfoods.com.hk



投資者垂詢:

日清食品有限公司

投資者關係部

山崎 真護 / 郭彥勤

電郵: ir@nissinfoods.com.hk



縱橫財經公關顧問有限公司

李惠兒 電話: (852) 2864 4834 電郵: vicky.lee@sprg.com.hk

徐舒敏 電話: (852) 2864 4859 電郵: carvensm.tsui@sprg.com.hk

劉蕙嘉 電話: (852) 2864 4890 電郵: cara.lau@sprg.com.hk





話題 Press release summary



部門 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network