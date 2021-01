縱橫公關集團無懼逆風砥礪前行取得理想進展

亞洲, 2021年1月4日 - (亞太商訊) - 縱橫公共關係顧問集團 (「縱橫公關集團」或「集團」)在2020年疫情肆虐下依然穩步發展、獲得理想進展,這歸功於集團在艱難時刻依然堅持為客戶提供最專業和卓越的服務,同時集團信守回饋社會的承諾,持續肩負著企業公民責任。這些核心價值是構建集團企業文化最重要的因素,也是縱橫公關集團在過去二十五年取得傑出成就的關鍵。



縱橫公關集團主席曾立基表示:「集團自1995年成立以來,一向視人才為最重要的資產,縱使市場環境惡劣我們也決意不會減少對人才的投資。因此與區內所有管理層商討後,於2月初便已宣布不會因為新冠疫情而裁員或減薪。作為負責任的僱主,我們一向竭力保障員工工作,尤其是正處於數十年來最艱難和最不可預測的時刻。」



縱橫公關集團去年獲得29項殊榮,便已證明瞭團隊的努力不懈。集團尤感振奮的是去年已是第七次獲得Stevie® 國際企業大獎頒發亞洲、澳洲及新西蘭年度公關顧問金獎。集團除了是財經公關類別的獲獎常客外,在市場營銷領域也獲獎無數,其中「享味歐洲」在去年共榮獲了六大獎項;集團為Enabling Festival 2019所籌劃的推廣項目也贏得了三項區域性榮譽。這些優秀的項目彰顯了縱橫公關集團在數碼時代中所展現出的創新思維生命力。



在業務拓展方面,縱橫公關集團在香港成立了聯營企業 – 盟天縱橫傳訊顧問服務有限公司(「盟天縱橫」),並以金融公關為核心專業,服務金融科技和可再生能源等領域的客戶。盟天縱橫將受惠於Montieth & Company在美國、加拿大和歐洲的龐大客戶基礎,同時結合縱橫公關集團在亞太地區所擁有的網絡和資源,為決意進軍及擴展亞太區市場的客戶提供優質服務。



而在社會責任方面,縱橫公關集團除了一直為社區、不同行業和協會提供義務公關顧問服務外,在過去五年更通過其非政府組織不斷回饋社會。集團在COVID-19爆發以來快速且全面調動人脈和資源, 籌集了約等於8萬美元的物資,包括口罩、消毒液、食品和生活必需品等抗疫物資贈予7,950名有需要人士。



關於縱橫公共關係顧問集團 (「縱橫公關集團」)

縱橫公關集團為亞洲區內主要的公共關係網路和香港最大之公共關係顧問公司。



集團在香港、北京、上海、廣州、臺灣、新加坡及馬來西亞設有15家全資分公司,以及於澳洲擁有一家聯營公司,聘有逾290名公關專才,為客戶提供綜合傳訊服務。集團透過各地夥伴及獨立公關聯盟網路PROI Worldwide於全球逾165個城市為客戶提供公關顧問服務。



縱橫公關顧問集團為投資者關係及財經傳訊專家。集團自1995年成立以來一直穩守香港新上市傳訊及投資者關係市場的領導地位,迄今已完成477個新上市傳訊項目。集團為逾170家上市公司提供長期投資者關係顧問服務,以及為不少跨國及本地金融機構提供財經公關服務。縱橫公關集團因應客戶的不同需要而提供公共關係、投資者關係、媒體關係、政府關係、企業及市場傳訊服務;亦提供媒體及演講技巧訓練、設計及內容創作,以及編撰等服務,突顯其全面且卓越的企業傳訊能力。



縱橫公關集團獲獎無數。至今已獲得超過420個公司、客戶專案、企業社會責任及非業界獎項,包括由PRovoke、Campaign/PRWeek、Marketing magazine、Stevie®及Communication Director頒發的「年度最佳公關網路/顧問」大獎。



關於縱橫公關集團的詳情和服務,請瀏覽 www.sprg.asia



垂詢

縱橫公共關係顧問集團

溫淑賢

電話 : (852) 2864 4822

傳真 : (852) 2114 4948

電郵 : eveline.wan@sprg.com.hk

網址 : www.sprg.asia

集團成員 :香港│北京│上海│廣州│臺灣│新加坡│馬來西亞│澳洲





