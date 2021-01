弘陽服務以人民幣2.16億收購武漢市物業管理公司80%權益

香港, 2021年1月4日 - (亞太商訊) - 深耕長三角地區、增長迅速的綜合社區服務供應商弘陽服務集團有限公司(「弘陽服務」或「集團」,股份代號1971)宣佈旗下全資附屬公司弘生活物業管理同意向匯得行物業控股收購一家武漢市物業管理公司80%的權益(「目標公司」),總代價人民幣216,000,000元。是次收購有利於弘陽服務雙輪驅動戰略在華中地區落地,也有利於集團毛利率和淨利率的提升,提升自身優勢。



目標公司主要從事於中國武漢市提供物業管理服務。於本公告日期,目標公司在管物業的總建築面積約為1.77百萬平方米,於2020年10月31日的未經審核綜合資產淨值約為人民幣2,751萬元。目標公司是中國物業服務百強排名前三十物業企業集團的全資附屬公司,主要在華中區域佈局,多年深耕商業寫字樓、公共建設、購物中心類物業。目標公司毛利率較高,2019年度的毛利率及淨利潤率分別高達38%及22%。



根據協議,匯得行物業控股向弘生活物業管理承諾,目標公司於2021、2022及2023財年的營業收入將分別不低於人民幣8,625萬元、9,919萬元及1.14億元; 淨利潤分別不低於人民幣2,070萬元、2,381萬元及2,738萬元。是次收購相等於市盈率約13倍(以目標公司截至2021年12月31日止年度最低承諾淨利潤為基準,並參照市場同業併購案例釐定)。



於收購事項完成後,目標公司將成為集團的附屬公司,且其財務資料將綜合併入集團的財務報表。



有關弘陽服務集團有限公司

弘陽服務於2003年在南京成立,是一家深耕長三角地區、增長迅速的綜合社區服務供應商,以實現「讓生活更有溫度」為願景,一直奉行「以誠待客,卓越服務」服務客戶。集團在江蘇省物業管理市場建立區域領先地位,並在全國範圍內得到認可。自2017年以來,集團連續四年被中指院評為物業服務百強企業之一,並於2020年物業服務百強企業中排名第25位。







話題 Press release summary



部門 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network