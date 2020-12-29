Tuesday, 29 December 2020, 12:31 HKT/SGT Share: 金嗓子柳州新基地投產 智能生產推動集團良性發展

香港, 2020年12月29日 - (亞太商訊) - 受城市污染影響，消費者愈發重視咽喉的保護，中國的藥品及潤喉片市場迎來了持續增長。作為全國製藥行業中優秀的科技型企業，廣西金嗓子集團（｢金嗓子集團｣或｢集團｣）主打金嗓子喉片以及金嗓子喉寶系列產品，在同類產品中市場佔有率多年來一直名列前茅。



在2020年，金嗓子集團積極應對疫情，妥善復工復產。12月28日，金嗓子集團迎來了創業65週年和新的生產研發基地投產的重大時刻。隨著新基地成功投產，金嗓子集團迎來了新的發展時期。



新基地實現智能生產



12月28日上午，金嗓子集團創業65週年慶典暨金嗓子生產研發新基地投產儀式在其新基地舉行。金嗓子董事長江佩珍、總經理曾勇、金嗓子全體員工以及來自全國各地的經銷商共聚一堂，慶祝金嗓子創業65週年，祝賀生產研發新基地投產成功。此次新廠建成投產，是金嗓子集團繼2015年香港主板上市後又一新里程碑，標誌著集團在大健康產業邁上新的階梯。



據悉，新基地位於柳州市洛維工業園區，佔地120多畝，使用面積約為12萬平方米。新基地實現了全面升級，採用全自動化的智能生產模式，有效提升生產效率，並提高產品的技術含量及附加值，從而提高集團的綜合競爭力，帶動集團經濟結構調整和優化。



奮力抗疫 穩定生產



今年以來，面對疫情的挑戰，金嗓子集團積極應對、主動作為，積極復工復產，並動用海內外力量，積極組織抗疫捐獻，累計額捐款捐物的總價值達到160餘萬元。



此外，金嗓子堅持不｢減員降薪｣，穩住生產大局，解決員工後顧之憂。同時，為解決疫情期間員工上班難、路程遠的通勤問題，金嗓子集團還為每一位員工配置了一輛新能源汽車，此舉在廣西乃至全國都屬首例。



值得一提的是，疫情期間，金嗓子系列產品憑藉獨特的療效，在多國封城封路的情況下，出口到了全球52個國家和地區。



產品廣受歡迎



金嗓子集團經過六十多年發展，已成為優秀的中成藥生產企業，其產品廣受市場歡迎，深受消費者喜愛。



今年，中藥大品種聯盟聯合萬方數據等單位發佈了｢中藥大品種科技競爭力報告（2019版）｣，遴選出入圍2019年科技競爭力評價的579個中藥大品種，金嗓子榜上有名。在2020年第九屆北京晚報·讀者推薦家庭常備藥評選活動中，集團主打產品｢金嗓子喉片｣連續八年入選呼吸系統用藥類榜單，成為讀者推薦家庭常備藥上榜產品。



未來，金嗓子集團將以消費者需求為導向，持續優化豐富產品體系，強化組織能力建設，圍繞顧客為主運營、數字化營銷配稱資源，促進組織能力提升，建立產品新增長邏輯。集團新落成的生產研發基地將成為其重要助力，提升集團在國內外市場的競爭力，實現集團良性健康發展。





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