雙喜臨門熱心公益 金嗓子屢創佳績

香港, 2020年12月28日 - (亞太商訊) - 近年來,隨著人民健康管理意識的加強及社會老齡化程度的不斷提高,全球藥品市場規模穩定增長,醫療服務、藥品的需求量及種類與日俱增。



集團董事長江佩珍、總經理曾勇在投産剪彩儀式上



廣西金嗓子集團抗擊新冠肺炎向柳州市紅十字會捐贈儀式上,柳州市盧柳屏副市長(左)和廣西金嗓子集團董事長江佩珍(右)在一起



坐落于廣西的金嗓子集團,是中國領先的潤喉片製造商。集團歷經六十多年發展,已從知名糖果手工作坊,發展成為全國中成藥生產企業50強,中國品牌300強,並先後榮獲國家級高新技術企業、中國優秀誠信企業等榮譽稱號。



集團雙喜臨門 競爭力再上新台階



2020年12月28日上午,為慶祝集團的「雙喜臨門」,集團在新的研發基地舉行了65周年慶典暨生產研發新基地投產儀式。金嗓子集團董事長江佩珍、集團總經理曾勇、集團全體員工以及來自全國各地的經銷商歡聚一堂,共同慶祝金嗓子創業65周年,祝賀生產研發新基地投產成功。



據瞭解,金嗓子新的生產研發基地位於柳州市洛維工業園區,占地120多畝,使用面積約12萬平方米,包括生產廠房、倉庫、行政辦公大樓等。此次新廠的建成投產,集團的生產廠房生產線將實現全面升級,全自動化的智慧生產模式將有效提升生產效率,提高產品的技術含量和附加值,提高企業綜合競爭力,帶動集團經濟結構調整和優化。同時,新廠的建成投產,也是金嗓子集團繼2015年香港主機板上市後又一新里程碑,預示著集團的發展邁上一個新階梯。



積極參與社會公益行動 出口屢創佳績



2020年,是充滿挑戰一年,面對突如其來的新冠肺炎,廣西金嗓子集團在董事長江佩珍的領導下,率先克服困難恢復生產,同時動用一切海內外力量,積極組織抗疫物資,先後向柳州市人民醫院、工人醫院、醫療急救指揮中心、紅十字會等十多家醫院及政府相關職能部門,以及武漢市青山區冠狀病毒疫情指揮部捐款捐物,總價值160余萬元。



不僅如此,疫情蔓延全球期間,由於「金嗓子」療效獨特,金嗓子喉片仍接到來自世界各地的訂單。截至目前,金嗓子產品已出口全球52個國家和地區,商品出口屢創佳績。幾十年來,金嗓子集團專注大眾健康事業,矢志不渝,不斷創新,著力為健康中國助力,如今從廣西走向全國,從國內走向了國際。



集團的發展離不開員工的努力和社會各界的大力支持,基於社會責任和義務,金嗓子一直積極參與社會公益行動,希望盡綿薄之力,回報社會。此前在抗擊非典時期,金嗓子集團將物資送往北京小湯山醫院,慰問奔波在一線的醫務工作者;連續二十多年堅持向革命老區送溫暖,長期資助貧困山區學校,援建希望小學,關愛春蕾女童,捐贈禦寒保暖冬衣四萬餘件,連續26年慰問教師等等。目前,金嗓子集團已累計投入7000多萬元用於社會公益事業。



在後疫情時期,金嗓子集團在生產、銷售遭遇嚴峻衝擊下,集團依然為員工提供穩定的工作崗位,解決員工的後顧之憂。在穩住大局的情況下,集團還在積極給全體員工謀福利,為了解決上班難、路程遠的通勤問題,集團給每一位員工免費配置了一輛新能源汽車,這在廣西乃至全國實屬首例。



未來,金嗓子集團將繼續秉承「造福人類」的宗旨,堅持創新,聚焦健康,提升集團的核心競爭力,努力實現金嗓子大健康的「一核三極」目標,為發展成為連接國內國際兩大市場的百億級大健康龍頭企業,做百年企業,樹百年品牌,再續新篇章。





