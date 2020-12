辰林教育收購江西文理技師學院

香港, 2020年12月24日 - (亞太商訊) - 辰林教育集團控股有限公司(「辰林教育」或「公司」,股份代號:1593)欣然宣佈,公司完成收購江西文理技師學院 ,進一步擴大公司的學校網絡及覆蓋範圍,增加學生總數,提高盈利能力,亦將與江西應用科技學院形成強大的協同效應。



於2020年12月23日交易時段後,買方、賣方、目標公司及江西文理技師學院訂立收購協議。收購事項完成後,公司將擁有江西文理技師學院的全部股權,並將控制江西文理技師學院的全部學校舉辦者權益,目標公司及江西文理技師學院將根據合約安排以本公司的附屬公司列賬。



江西文理技師學院為專門在中國江西省提供職業教育服務,為專門培訓中、高級技工、預備技師的全日制職業院校。該校提供超過10種教育課程,包括電腦廣告製作、室內外設計、幼兒教育、汽車維修、模具設計、電子商務與新媒體、電腦網絡應用、電腦應用與維護、電腦信息管理、焊接加工、美容美髮、機床切削加工及護理。目前約有5,400名學生。



該收購體現了辰林教育提升區域市場滲透率的策略。是次收購將有助擴大集團於江西省的影響力及提升其聲譽,符合集團的業務策略及股東的整體利益。



關於辰林教育集團控股有限公司

辰林教育是江西省領先的民辦高等教育供應商之一,於江西省南昌市營運一所名為江西應用科技學院的民辦大學,提供本科專業及專科專業,亦提供多元化的教育相關服務。



辰林教育的教育宗旨是為中國的城鎮建設與管理培養高層次、高技能、創新型和應用型人才,致力於為其學生提供卓越的民辦高等教育,並提供涵蓋了範圍廣闊、以市場為導向的研究領域及職業培訓,其中包括國際商務、電子商務、物流管理、物聯網工程、土木工程、軟件工程、機械製造及自動化和機器人工程。除了大學營運所得收入外,辰林教育亦提供多樣化的教育相關服務,並為其業務貢獻了可觀收益。辰林教育的教育相關服務主要包括了實習管理服務,導修及課程管理服務。



