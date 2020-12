中國旭陽收購山東六家化工企業獲股東大會批准

香港, 2020年12月23日 - (亞太商訊) - 中國領先的焦炭、焦化產品及精細化工產品中國綜合生產商及供應商中國旭陽集團有限公司(「中國旭陽」或「集團」;股份代號:1907)在香港召開股東特別大會,獲出席股東全票通過以人民幣48.5億元收購六家洪業化工企業的各項議案。交易完成後,集團將可進一步擴大規模效益、資源及成本優勢以增強於市場的領先地位。



集團一直致力尋求提供運營管理服務以及透過收購及合營企業拓展業務的市場機會。考慮到山東六家企業的生產能力,經營規模及在其所在地區的市場份額,同時考慮到集團的拓展計劃,集團認為這次交易可讓集團抓住焦炭和精細化工產品市場的增長機會,從而增強市場領先地位,有利於公司未來業務的拓展。此外,集團亦計劃通過經營兩家獲中國工業和信息化部認證的綠色工廠,示範如何通過改進落後生產設施,促進行業整合及改善焦化企業,進一步鞏固在焦炭行業環保標準方面發揮領導的角色,提升中國旭陽品牌價值。



中國旭陽自2019年7月起一直為六家洪業化工企業提供運營管理服務,全面負責該等企業的生產管理和運營。六家洪業化工企業原為洪業集團化工板塊下較具規模、有完整產業鏈的企業,主營業務為生產焦炭、焦化產品和精細化工產品生產,料將能與集團現有業務產生協同效應。



完成收購後,中國旭陽的地理範圍及運營管理服務業務能力將得以進一步擴大,提升焦炭和焦化產品生產總量。目前集團滄州生產基地的己內醯胺年產能為150,000噸,待整合六家洪業化工企業的年產能,集團的己內醯胺年產能預期將增至350,000噸(註:己內醯胺是重要的有機化工原料之一,主要用途是通過聚合生成聚醯胺切片PA6,可用于高端服裝、高端塑膠製品、輪胎、食品藥品保鮮、戶外防護用品、漁業、降落傘、繩索等各個領域)。六家企業位於中國山東省,而山東省為集團的主要銷售地點之一,亦為其眾多客戶所在地,集團將可直接從新的生產地點向其客戶出售六家洪業化工企業所製造的產品,從而可降低運輸成本及增強集團的競爭優勢。此外,集團將可進一步通過規模經濟採購原材料,並擴大其產品與原材料之間的價差,有助為焦炭產品及精細化工產品實現更高的毛利率。



有關中國旭陽集團有限公司

根據弗若斯特沙利文,按2019年數據計算,中國旭陽集團有限公司為全球最大的獨立焦炭生產商及供應商。中國旭陽為中國的焦炭、焦化產品和精細化工產品綜合生產商及供應商,並於中國及全球的多個精細化工產品領域處於領先地位。中國旭陽縱向一體化的業務模式及在煤化工產業鏈超過25年的經驗讓集團進一步深耕下游精細化工產品市場,擴展收入來源,創造更大價值。



中國旭陽自2019年3月於香港聯交所主板上市,現被納入為恒生綜合指數、恒生港股通指數、恒生港股通中小型股指數、恒生港股通小型股指數、恒生港股通中國內地公司指數及恒生港股通非AH股公司指數。欲了解更多公司業務,請瀏覽: http://www.risun.com/hk/



