Tuesday, 22 December 2020, 20:44 HKT/SGT Share: 中邦園林環境股份有限公司（1855.HK）宣佈全球發售

香港, 2020年12月22日 - (亞太商訊) - 中國東三省成熟的園林及生態修復項目服務提供商中邦園林環境股份有限公司(「公司」，及其附屬公司統稱「集團」，股份代號：1855) 宣佈全球發售及於香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)主板上市之詳情。



中邦園林環境股份有限公司是次全球發售股份數目為68,750,000股（包括55,000,000 股新股份及13,750,000股待售股份，並視乎超額配股權而定），其中6,876,000股（可予重新分配）為香港公開發售股份數目，61,874,000股（包括48,124,000 股新股份及13,750,000股待售股份，並視乎超額配股權而定及可予重新分配）為國際配售股份數目。發售價範圍不高於每股發售股份2.42港元及預期不低於每股發售股份 1.90港元。



是次香港公開發售於2020年12月22日(星期二)開始，至2020年12月28日(星期一) 中午12時正(網上e白表申請於上午11:30分)截止。公司之股份預期將於2021年1月6日（星期三）開始於香港聯交所主板開始買賣。股份將以每手2,000股為單位進行買賣。



假設發售價為每股發售股份2.16港元（即所述範圍每股發售股份1.90港元至2.42港元的中位數）並假設超額配股權並未獲行使，估計將自全球發售收取的所得款項淨額為約63.0百萬港元（經扣除包銷佣金及有關全球發售的其他估計開支）。公司擬將全球發售所得款項按以下方式應用：



- 約14.8%或9.3百萬港元預期將用於在北京、上海及重慶成立地區設計辦事處，包括租用辦公場所、購買辦公用品和設備及招聘人員的開支，以切合集團於該等地區的業務擴張；

- 約23.7%或15.0百萬港元預期將用作即將開始的長春動物園項目的建設工程的前期成本，集團獲授總合約金額約人民幣78.0百萬元，以為長春動物園新址提供園林建設工程；

- 約26.1%或16.4百萬港元預期將用於投資烏蘭浩特市天驕天駿旅遊開發有限公司，該公司為集團與烏蘭浩特市地方政府設立以負責神駿山項目的融資、開發、運營及維護的PPP模式下的項目公司；

- 約7.4% 或4.7百萬港元預期將用於購置集中化的ERP系統，以提升集團的資訊科技能力及項目執行效率；

- 約18.0%或11.3百萬港元預期將用於償還集團將於二零二一年八月到期的人民幣30百萬元銀行貸款，待償還銀行貸款主要用於撥付集團的營運資金；及

- 約10.0% 或6.3百萬港元預期將用作集團的一般營運資金。



倘發售價釐定為每股發售股份2.42港元（即指示性發售價範圍的最高位並假設超額配股權並未獲行使），則所得款項淨額將增加約13.6百萬港元。公司擬按比例將額外所得款項淨額用作上述用途。倘發售價釐定為指示性發售價範圍的最低位，即每股發售股份1.90港元，公司收到的全球發售所得款項淨額將減少約13.6百萬港元。公司計劃按比例下調用於上述用途的所得款項淨額。



中國通海企業融資有限公司為是次獨家保薦人，中國通海證券有限公司為是次全球發售之獨家全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。民銀證券有限公司、申萬宏源融資（香港）有限公司、西證（香港）證券經紀有限公司、浦銀國際融資有限公司，為是次全球發售之聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。中州國際融資有限公司、艾德證券期貨有限公司、千里碩證券有限公司、偉祿亞太證券有限公司、新城晉峰證券有限公司，為是次全球發售之聯席牽頭經辦人。





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