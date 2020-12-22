弘陽服務獲招銀給予「買入」評級 上調目標價至9.17港元



香港, 2020年12月22日 - (亞太商訊) - 深耕長三角地區、增長迅速的綜合社區服務供應商弘陽服務集團有限公司（「弘陽服務」或「集團」，股份代號1971）獲招銀國際給予「買入」的研究報告，並上調目標價至9.17港元。



招銀國際認為弘陽服務2020年預測之核心利潤（不包括上市費用）將高於預期，同比增長50％至8,800萬元人民幣，而目前市場預期為40%。在管建築面積將同比增長60％，於2020年達到2,500萬平方米，增值服務有望成為新的增長引擎。弘陽服務在2020年上半年的中介代理服務實現了261％的增長，中介服務的毛利率超過50％。預期在2020年下半年，廣告業務快速恢復，並將進一步推動收入增長。隨著在管總建築面積的增長和增值服務滲透率的提高，招銀國際預計社區增值服務將以134%的複合年增長率增長，到2020年達到3.43億元人民幣，並為集團貢獻35％的總毛利潤。



在政策方面，住房和城鄉建設部最近支持物管公司融合線上線下服務。招銀國際認為這將逐漸使服務提供商成為互聯網流量入口，將居民與外部供應商聯繫起來，未來的業務模式可能更傾向於依靠服務交易費。在基本面方面，招銀國際預計整個行業2020年將實現穩固的盈利增長。



此外，大股東於12月21日增持股份，以每股4.67港元的價格增持166,000股，以顯示對弘陽服務的支持和信心。



有關弘陽服務集團有限公司

弘陽服務於2003年在南京成立，是一家深耕長三角地區、增長迅速的綜合社區服務供應商，以實現「讓生活更有溫度」為願景，一直奉行「以誠待客，卓越服務」服務客戶。集團在江蘇省物業管理市場建立區域領先地位，並在全國範圍內得到認可。自2017年以來，集團連續四年被中指院評為物業服務百強企業之一，並於2020年物業服務百強企業中排名第25位。





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