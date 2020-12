Tuesday, 22 December 2020, 09:37 HKT/SGT Share: 招金礦業榮獲港股100強“卓越黃金企業”獎

香港, 2020年12月22日 - (亞太商訊) - 2020香港上市公司發展高峰論壇暨第八屆港股100強頒獎典禮於2020年12月21日在香港開幕,招金礦業股份有限公司憑藉良好的經營態勢榮獲港股100強“卓越黃金企業”獎。這也是黃金類上市公司中唯一一個獲獎公司,此次獲獎充分反映了資本市場對招金礦業的認可,以及對公司未來發展前景的信心。招金礦業投資總監許建卓先生代表公司出席當天頒獎活動。



本屆港股100強評選活動,由香港港股100強研究中心主辦,財華社、凱撒投資管理協辦。雖受疫情影響,大會仍然吸引到大批政商學界權威人士及多位上市公司主席、高管及知名金融機構負責人出席或採用線上直播的方式參與,共同分享精彩時刻。該活動自2012年舉辦以來,已成功舉辦八屆,一直致力於以專業、客觀、公正、準確為理念,評選出香港主機板上市公司中發展良好及擁有投資價值的企業,打造最權威最具公信力的香港上市公司排行榜。活動規模及影響力逐年擴大,已成為香港資本市場的價值新標杆及投資風向標,深受專業機構、市場及社會各界的認同信賴。



疫情是2020年全球經濟面臨的最大“黑天鵝”,相比2008年的金融危機,歐美央行和政府對於疫情的反應相當迅速。歐美央行擴表規模急劇增長,美聯儲/歐央行分別擴表3萬億美元/2萬億歐元。美國基礎貨幣投放量快速增長,中信證券預計2020年美國政府財政赤字率將超24%,接近二戰時的歷史高位水準,美元信用體系受明顯衝擊。



作為國家管理經濟的手段,增發法令貨幣引起的貨幣貶值是必然且不可逆轉的。大規模的印發貨幣必然導致通脹。



黃金因其獨有的儲存社會財富的功能,成為世界上獨一無二的超越國家屬性的金屬,擁有獨特的貨幣屬性。而黃金的貨幣屬性的價值,則伴隨法令貨幣的貶值而上漲。



最直觀的一點是,自去年8月美聯儲開始降息以來,負利率及寬鬆的貨幣政策已成為多國央行的選擇。全球範圍內無風險收益率的下行預計將加速貨幣擴張,為黃金價格打開上升通道。2020年,受到新冠病毒和油價暴跌的雙重衝擊,全球經濟增速預計將出現明顯下滑。回溯1971年至今,美元指數與黃金價格呈現高度負相關性,伴隨美國經濟不確定性的升高以及經濟恢復效果的不明朗,美元價格有可能進一步向下,預計將利好黃金價格的上行。



今年以來,招金礦業以“五優競賽”和“攻堅行動”兩大活動為抓手,積極把握黃金價格大幅上漲的機遇,通過一系列行之有效的舉措,克服疫情帶來的不利影響,努力實現了生產經營全面向好的良好態勢。受惠于黃金價格上漲及公司良好管理,前三季度,公司實現營業收入58億元,同比增長25.17%;淨利潤10.79億元,同比大漲198%。與此同時,瑞海礦業和五彩龍公司等一系列重點專案也順利推進。



值得一提的是,在2020年資本市場方面,招金礦業也捷報頻傳。公司於8月3日正式獲得香港聯所有關實施H股“全流通”上市批准,公司H股“全流通”順利圓滿完成。



此次H股“全流通”順利實施,不僅優化了公司股權結構,更有力的帶動公司市場關注度和H股流通市值的顯著提升,提高了公司在國際市場指數中的權重,更有效解決因股份流動性匱乏帶來的價值低估。



此外,憑藉靚麗的業績,以全球金礦開採行業為標的的GDX指數於9月份將公司的權重提升至1.09%。該指數公司權重的增加,意味著市場更加看好公司的未來,也是對公司未來良好業績和成長性高度認可的表現,將進一步提高公司的市場關注度,特別是大型投資基金的關注。



面向未來,在黃金價格持續向好的趨勢下,招金礦業將繼續搶抓有利時機,把握市場脈搏,加強組織生產,以更優異的業績回報股東,為全體股東創造更大價值。





話題 Press release summary



部門 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network