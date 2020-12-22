招金礦業榮獲港股100強“卓越黃金企業”獎

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|Tuesday, 22 December 2020, 09:37 HKT/SGT
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香港, 2020年12月22日 - (亞太商訊) - 2020香港上市公司發展高峰論壇暨第八屆港股100強頒獎典禮於2020年12月21日在香港開幕，招金礦業股份有限公司憑藉良好的經營態勢榮獲港股100強“卓越黃金企業”獎。這也是黃金類上市公司中唯一一個獲獎公司，此次獲獎充分反映了資本市場對招金礦業的認可，以及對公司未來發展前景的信心。招金礦業投資總監許建卓先生代表公司出席當天頒獎活動。
本屆港股100強評選活動，由香港港股100強研究中心主辦，財華社、凱撒投資管理協辦。雖受疫情影響，大會仍然吸引到大批政商學界權威人士及多位上市公司主席、高管及知名金融機構負責人出席或採用線上直播的方式參與，共同分享精彩時刻。該活動自2012年舉辦以來，已成功舉辦八屆，一直致力於以專業、客觀、公正、準確為理念，評選出香港主機板上市公司中發展良好及擁有投資價值的企業，打造最權威最具公信力的香港上市公司排行榜。活動規模及影響力逐年擴大，已成為香港資本市場的價值新標杆及投資風向標，深受專業機構、市場及社會各界的認同信賴。
疫情是2020年全球經濟面臨的最大“黑天鵝”，相比2008年的金融危機，歐美央行和政府對於疫情的反應相當迅速。歐美央行擴表規模急劇增長，美聯儲/歐央行分別擴表3萬億美元/2萬億歐元。美國基礎貨幣投放量快速增長，中信證券預計2020年美國政府財政赤字率將超24%，接近二戰時的歷史高位水準，美元信用體系受明顯衝擊。
作為國家管理經濟的手段，增發法令貨幣引起的貨幣貶值是必然且不可逆轉的。大規模的印發貨幣必然導致通脹。
黃金因其獨有的儲存社會財富的功能，成為世界上獨一無二的超越國家屬性的金屬，擁有獨特的貨幣屬性。而黃金的貨幣屬性的價值，則伴隨法令貨幣的貶值而上漲。
最直觀的一點是，自去年8月美聯儲開始降息以來，負利率及寬鬆的貨幣政策已成為多國央行的選擇。全球範圍內無風險收益率的下行預計將加速貨幣擴張，為黃金價格打開上升通道。2020年，受到新冠病毒和油價暴跌的雙重衝擊，全球經濟增速預計將出現明顯下滑。回溯1971年至今，美元指數與黃金價格呈現高度負相關性，伴隨美國經濟不確定性的升高以及經濟恢復效果的不明朗，美元價格有可能進一步向下，預計將利好黃金價格的上行。
今年以來，招金礦業以“五優競賽”和“攻堅行動”兩大活動為抓手，積極把握黃金價格大幅上漲的機遇，通過一系列行之有效的舉措，克服疫情帶來的不利影響，努力實現了生產經營全面向好的良好態勢。受惠于黃金價格上漲及公司良好管理，前三季度，公司實現營業收入58億元，同比增長25.17%；淨利潤10.79億元，同比大漲198%。與此同時，瑞海礦業和五彩龍公司等一系列重點專案也順利推進。
值得一提的是，在2020年資本市場方面，招金礦業也捷報頻傳。公司於8月3日正式獲得香港聯所有關實施H股“全流通”上市批准，公司H股“全流通”順利圓滿完成。
此次H股“全流通”順利實施，不僅優化了公司股權結構，更有力的帶動公司市場關注度和H股流通市值的顯著提升，提高了公司在國際市場指數中的權重，更有效解決因股份流動性匱乏帶來的價值低估。
此外，憑藉靚麗的業績，以全球金礦開採行業為標的的GDX指數於9月份將公司的權重提升至1.09%。該指數公司權重的增加，意味著市場更加看好公司的未來，也是對公司未來良好業績和成長性高度認可的表現，將進一步提高公司的市場關注度，特別是大型投資基金的關注。
面向未來，在黃金價格持續向好的趨勢下，招金礦業將繼續搶抓有利時機，把握市場脈搏，加強組織生產，以更優異的業績回報股東，為全體股東創造更大價值。
話題 Press release summary
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