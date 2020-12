Tuesday, 22 December 2020, 08:40 HKT/SGT Share: 國美零售如期償還4.98億元債券 充裕資金儲備助推戰略轉型

香港, 2020年12月22日 - (亞太商訊) - 中國零售業走過轟轟烈烈的互聯網化浪潮,如今新零售模式日臻成熟。國內各大零售企業也都在變革、創新中尋找自己的價值和站位。







這其中,行穩致遠34年,國美零售(00493-HK)依然站在零售業的頭部陣營。歷久而彌新,三十多年打磨出的國美品牌已經深入到國人內心,為國美帶來一個其他企業可望而不可及的品牌影響力。



經歷互聯網洗禮,從內打破,國美零售成功轉型“家·生活”新零售平台。在完成線上線下新零售基礎建設投入後,公司已開啟了第二輪戰略轉型,打造“線上線下雙平台”的開放共贏模式,重塑新零售。



事實上,歷經多年與互聯網科技“碰撞”,國美零售悟出更多經驗和真理,不得不說國美很懂新零售!



在2020年歲末之際,資本市場“暴雷”不絕,方顯國美零售扎實的發展定力。



年底暴雷多,國美零售穩守營盤顯定力



年底債市圈可謂炸開了鍋。多家知名企業債券違約,讓投資者驚掉下巴。原來讓資本市場看好的“濃眉大眼”的企業,竟然也“暴雷”,不得不讓人放慢腳步,重新審視投資標的。



在這種大背景下,更突顯國美債券的健康可控。2020年上半年,集團全額償還本息總額約4.78億美元的海外債券後仍保持資金充裕。



2020年中期財報顯示,截止到報告期末,國美持有的現金及現金等價物約為114.37億元,比2019年末的81.87億元增加39.70%。



昨日公司發佈公告,18國美01債券到期,公司已全部贖回約4.98億元。



在債券“暴雷”期,國美債券回售、續期穩步推進,表明公司既有充足的現金流推進未來業務的持續發展,又表明投資者對國美的認可和長期加持。



今年11月2日,公司以約449萬港元從市場回購股份500萬股,這也凸顯了公司強勁的資金實力和管理層對未來發展的堅定信心。



充裕的資金鏈,是國美應對外界危機有效的風險管理,更是公司三十多年來走過風風雨雨練就的緊急應變能力,既可以折射出國美作為行業龍頭的實力、能力,更為公司可持續發展夯實資金儲備。



行穩致遠34年,鑄就國美零售平台領先優勢



從國內最大的線下家電零售商之一,到國美零售雙平台,在長達34年的時間長河裡,國美不斷打破與蛻變,以內生驅動力實現今天的蝶變和新生。



1987年元月初,國美電器還只是北京一家以經營各類家用電器為主的小店。2019年公司就擁有了2600+門店。



上市轉型兩不誤,公司于2004年順利對接香港資本市場,實現上市夙願。在互聯網浪潮下,公司還轉型線上,開闢電子商務網站國美線上。



觸網之戰,轉型新零售,在一些未知的商業模式融合上風雨如晦,國美卻堅定不移,走在改革前列。



2017年國美提出“家·生活”戰略,從傳統的“家電零售商”向以“家”為核心的整體解決方案提供商、服務解決商和供應鏈輸出商轉型,為消費者提供涵蓋家電、家裝、家居和家服務的一體化方案。



同時,公司利用互聯網科技賦能線上線下深度融合,創新商業模式“共用零售”,以技術進步迎接消費升級,推動中國零售業變革至新零售模式。



所謂新零售模式,簡而言之,就是通過線上服務、線下體驗和現代物流深度融合的模式。新物流減少庫存,減少囤貨量。這樣,更多的用戶就不用擔心品質和售後問題,也可以極大地提高客戶滿意度。



在打通整個零售生態上,國美通過社交電商美店、實體門店、國美APP的三端融合打造一個流量池,共用運營體系。



另外,集團還把全國2000多個倉庫打造成一個中心倉、城市倉、門店倉的三級雲倉體系,不斷提升庫存周轉率。



2020年新冠疫情對各行各業造成衝擊,家電零售業更為敏感。2020年上半年,社會零售總額及家電市場零售總額同比下滑明顯。



據國家統計局資料顯示,1—11月份,社會消費品零售總額351415億元,同比下降4.8%。《2020第三季度中國家電市場報告》顯示,今年前三季度,我國家電市場整體零售額規模為5792億元,同比下降8.6%。



在零售低景氣度下,國美零售平台顯示出超強的抵禦風險性和成長性,一些重要業績指標實現逆勢增長。



公司2020年中期財報顯示,今年上半年,國美零售社群數量增長超過40%達到20萬以上,觸達用戶增長超過65%達6600萬以上。社群+國美APP的交易總額(GMV)增長超70%,單日GMV突破10億元。



未來,預期國美將進一步深化升級“家·生活”戰略,憑藉其累積的巨大供應鏈和物流資源,在電器零售基礎上,拓展更為廣闊的商品和服務平台。



連橫合縱,持續推進“雙平台”戰略



在未來發展上,國美的新零售模式清晰可見。持續圍繞“家·生活”戰略,通過線上賦能線下多場景體驗和運營模式,致力於成為領先的數位化本地生活服務商。



撲面而來的數位化時代,讓新零售從線上線下對抗,轉變為有機融合和全管道資源分享。行業間的共生共創,跨界的縱橫聯合成為新語境下的競爭精神。



在橫向上,國美成功連橫,自2020年4月以來引入拼多多、京東作為戰略合作夥伴。國美積極開放,與京東共用供應鏈,聯合開啟300億元採購計畫,有效增厚國美生態圈。好風憑藉力,截至中期,國美在前兩者平台GMV增長超過100倍。



在縱向上,國美加強與上游供應商的合作力度,基於供應鏈選品能力,通過反向定制,為消費者提供差異化產品。在與消費者的互動上,利用全員社群運營助推,結合線下專業化多場景的沉浸式體驗,舉辦各類主題、不同規模的多場直播,累計觀看人次過億,其中4場超級直播累計實現銷售額約25億元。通過與不同品牌的強強聯手,形成面向社區、家庭及個人的定制化產品和服務,大大提升了消費者對國美雙平台的忠誠度和滿意度。



秉承為消費者供應最稱心的商品、為用戶省每一塊錢的初心,國美利用雙平台全生態的協同能力,打造出國美對於商家低成本高轉化的差異化運營優勢,商戶可以拿出更多的資金直接補貼到商品價格中,讓利用戶。



創新的直播帶貨模式已為國美的持續轉型奠定了堅實的基礎,而最近的 12.12 期間,國美通過“真選·樂得·上國美”主題活動迎來爆發。據瞭解,國美於 12.12 的銷量超預期,線上賦能線下效果顯著,整體 GMV 增長達 143%,多項業務實現高增長。國美全網訂單數暴增 156%,全網銷售增長 149%。此外,截至 12 月 12 日,國美九九會員數累計超 150 萬,其中月卡會員超 100 萬,年卡會員推出僅十天就突破 50 萬。12.12資料充分展現了國美“家·生活”戰略升級帶來的賦能效果,並可為 2020 年末的消費市場及國美新零售模式持續發酵帶來源源不絕的動能。



創新、進化、前行!國美雙平台所構建的新零售模式城池日漸鞏固,抗風險能力也得到證實。



隨著新冠疫苗研發利好明朗,疫情風險進一步釋放,全球尤其是國內宏觀經濟穩健上行,“雙平台”護城河優勢明顯的國美也將迎來估值重修,釋放潛在價值。





話題 Press release summary



部門 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network