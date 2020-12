亞太絲路投資公佈新人事任命

香港, 2020年12月17日 - (亞太商訊) - 亞太絲路投資有限公司(「亞太絲路投資」,連同其附屬公司統稱「集團」;股份代號:0767)欣然宣佈委任閆立先生為董事會主席、曹衆女士為執行董事,以及諾貝爾生理學或醫學獎得獎者Randy Wayne SCHEKMAN院士(「SCHEKMAN院士」)為榮譽主席兼首席科學家。上述委任的任期自2020年12月16日生效。



集團新任董事會主席閆立先生為美國格林威爾大學國際榮譽院士,深圳市社會組織總會副會長、原深圳市商業聯合會副會長,於先進醫療和生物科技方面均擁有豐富的管理及行政經驗。閆立先生於2014年創辦香港中基1號國際醫療集團有限公司,是世界領先的國際先進醫療轉化應用平台,旗下亞洲綜合細胞庫是世界領先的自體免疫細胞庫。而集團執行董事曹衆女士為温州肯恩大學商學院榮譽教授,其亦為香港專業及資深行政人員協會創始會員和浙江省政協委員,於2017年接觸先進醫療生物科技領域,現任衛斯曼防癌基金會執行會長。



榮譽主席兼首席科學家SCHEKMAN院士為2013年諾貝爾生理學或醫學獎得獎者兼細胞生物學家。SCHEKMAN院士於細胞生物領域有豐富的研究經驗及開創性的成就,多年來獲獎無數。其於1992年當選美國國家科學院院士、於1999年獲選為美國細胞生物學學會會長、2015年擔任加利福尼亞大學柏克萊分校幹細胞中心始創主任。SCHEKMAN院士現為美國中基1號國際醫療集團有限公司主席及世界生命科學健康會會長。



新任董事會主席兼執行董事閆立先生表示﹕「長壽科學兼具發展性與革命性,行業發展速度有目共睹。未來,集團將會通過生物製品、細胞及基因療法及先進醫療等生物醫療科學技術,實現『讓人類健康地長壽』的願景。我衷心感謝董事會的信任,同時歡迎曹女士以及SCHEKMAN院士,他們在其所屬界別均是備受推崇的翹楚,我期待與所有集團成員緊密合作,帶領集團邁向長壽科學的新征程,為各位股東創造長遠回報。」



集團日前刊出更名公告,建議將公司名稱改為「中基長壽科學集團有限公司」,標誌著集團正式向長壽科學的研發及轉化平台轉型;而三項委任將有助鞏固集團管理團隊實力,並為集團逐步向長壽科學領域轉型提供源源動力。



關於亞太絲路投資有限公司

亞太絲路投資有限公司(767.HK)主要從事借貸、證券及其他投資以及金融及投資諮詢業務。憑藉管理層在生物醫療行業的專業知識及技術,集團近年銳意進軍國內生物醫療行業,以嶄新的生命管理方案實現 「讓人類健康地長壽」的願景,透過生物製品、細胞及基因療法及先進醫療等長壽科學技術,為人類的健康作出貢獻,從而建立良好聲譽。



