Wednesday, 16 December 2020, 17:05 HKT/SGT Share: 日化巨頭藍月亮今日上市 高潛力賽道鑄高品牌價值

香港, 2020年12月16日 - (亞太商訊) - 據信報報導，2020年港股年底壓軸IPO之一，中國家庭清潔護理行業第一股——藍月亮集團控股有限公司（以下簡稱「藍月亮」或「公司」，6993.HK）於今日正式掛牌上市。











從1992年打造出藍月亮品牌到如今成功上市，從单一产品线到形成多元化產品組合，藍月亮用近三十年的時間，發展成為中國家庭清潔護理行業的領導者，並有望在未來的市場競爭中繼續領先。



龍頭上市 業績搶眼



在年末密集登錄港股的IPO企業中，藍月亮是最受關注的企業之一。從市場地位上看，藍月亮是中國日化企業龍頭。根據弗若斯特沙利文報告，於2019年，以零售銷售價值計算，藍月亮在中國洗衣液市場、濃縮洗衣液市場及洗手液市場均名列第一，市場佔有率分別為24.4%、27.9%及17.4%。



非典時期，消費者對於個人衛生格外重視，藍月亮通過捐贈等公益活動及線下推廣活動，迅速打開內地洗手液市場，改變民眾洗手習慣，由「肥皂」時代步入「洗手液」時代。隨後在高瓴資本的大力支持下，公司開始開發洗衣液等更多產品種類，業績進入高速增長期。



在過去三年間，藍月亮營收及利潤均實現大幅增長。2017至2019年，公司營收分別為56.32億港元、67.68億港元、70.50億港元，複合年增長率為11.9%；公司擁有人應佔年內溢利分別為0.86億港元、5.54億港元、10.79億港元，複合年增長率高達254.0%。藍月亮毛利率也一直保持著較高水平，2017至2019年分別為53.2%、57.4%、64.2%，充分展現了公司出色的盈利能力。



洞察市場趨勢 推動產品變革



在近三十年的發展中，藍月亮一直變革求新，在產品方面不斷迭代更新。從以洗手液打開市場，到以洗衣液引領市場，再到推出濃縮型洗衣液以及更多日化產品，藍月亮形成了貼近消費者的多元化產品矩陣，覆蓋家居清潔護理、個人清潔護理、衣物清潔護理三大品類。



藍月亮推陳出新的產品變革，緊緊抓住消費趨勢，展現出公司強大的市場洞察力。2008年，中國佔據主導地位的洗滌用品仍是洗衣粉，洗衣液僅佔4%，但藍月亮敏銳地意識到市場必將迎來「液化」時代，遂傾力打造洗衣液產品，最終迎來爆發式增長。



在中國人均收入經歷多年增長後，藍月亮又一次把握住了市場脈搏，推出面向高端市場的「至尊」品牌濃縮洗衣液，以吸引年輕及高消費力的人群。在新冠疫情爆發之後，藍月亮亦在開發專業的消毒產品，滿足消費者愈發重視的家庭清潔及個人護理需求。



渠道遍佈全國 深入各級市場



為將產品送達千家萬戶，藍月亮建設了龐大的渠道網絡。截至2020年6月30日，藍月亮共有1,403家線下分銷商。除全國性及地區性超市外，藍月亮有近70%的線下分銷商位於三線及以下城市，覆蓋範圍超過2,600個區縣。因此，藍月亮可以憑藉廣泛的線下渠道，令產品觸達更多的消費者。



為加強產品滲透，保持自身渠道優勢，把握不同級別城市的機遇，藍月亮仍將繼續拓展線下渠道，在繼續深入滲透城市中心區乃至縣、鎮及嚮村的同時，藍月亮還將拓展零售終端，加大對不同類型零售店鋪的覆蓋。



此外，藍月亮緊跟電子商務興起的大趨勢，快速且成功開拓了線上渠道。根據弗若斯特沙利文報告，於2017年至2019年，藍月亮線上渠道收益的複合年增長率為33.5%，遠高於同期中國家庭清潔護理行業線上銷售渠道零售銷售價值8.5%的複合年增長率。2019年底，藍月亮線上渠道所產生的收益為33億港元，佔總收益的47.2%，實現與線下渠道平分秋色。



前景廣闊 藍月亮大有可為



如今在家庭清潔護理行業，國際巨頭與本土企業正面交鋒，藍月亮也將面臨更為激烈的競爭。據招股書顯示，藍月亮此次上市所募得資金，將用於業務擴充（包括產能擴充），提高品牌知名度，增強銷售及分銷網絡以及增強研發實力等。這表明藍月亮將繼續在產品、渠道、營銷和生產方面進行進一步拓展，力圖實現業務的可持續增長。



根據弗若斯特沙利文報告，以零售銷售總價值計算，預期於2019年至2024年期間，中國家庭清潔護理行業將以8.7%的複合年增長率增長，於2024年達到人民幣1,677億元。這一增量甚至佔據了同期全球家庭清潔護理行業增量的三分之一以上，中國家庭清潔護理行業的市場前景可見一斑。



在中國市場，藍月亮優勢與挑戰並存。憑藉上市契機，藉助資本力量繼續發展壯大，藍月亮亦需更精準地洞察消費趨勢及發展自身優勢。





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