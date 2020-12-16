Tuesday, 15 December 2020, 18:00 HKT/SGT Share: 藍月亮集團港股上市在即 內生增長動力強化領先地位

香港, 2020年12月15日 - (亞太商訊) - 據媒體報道，近期港股市場主要焦點之一的藍月亮集團控股有限公司（下稱「藍月亮」或「公司」，股份代號：6993），已於上週完成公開招股，將於12月16日聯交所正式掛牌上市。據市場消息報此次藍月亮超額認購逾300倍，凍資超過2900億港元，以招股上限13.16港元定價，共募集約98.30億港元。







產品矩陣豐富 洗衣液领导地位得到強化



經過二十多年的品牌發展，藍月亮多個品牌已經在消費者面前獲得了極高的品牌忠誠度並保持銷量快速增長。根據弗若斯特沙利文報告，於2017年、2018年及2019年各年，藍月亮的洗衣液、洗手液及濃縮洗衣液產品在其各自市場的市場份額均排名第一。於2019年，以零售銷售價值計算，「藍月亮」在中國衣物清潔護理市場、個人清潔護理市場以及家居清潔護理市場中均保持領先。



藍月亮作為中國洗衣液領域的龍頭企業，曾先後推出了洗衣液、洗手液等多類清潔護理產品，經過多年發展，目前業務種類已涵蓋衣物清潔護理、個人清潔護理及家居清潔護理三大品類。於2013年至2019年，公司相繼推出「衛諾」品牌浴室清潔產品、「至尊」品牌濃縮洗衣液產品、「淨享」品牌高級洗手液產品及配方溫和的「天露」品牌餐具和蔬果清潔產品，以滿足消費者全新及不斷轉變的家庭清潔需要。



在過去十年，中國消費者的洗衣偏好已由洗衣粉轉移到洗衣液，而藍月亮管理層富有遠見、早已佈局洗衣液市場，早在2008年率先在中國推出藍月亮深層潔淨護理洗衣液等洗衣液產品，搶佔市場先機。並根據對消費者敏銳的洞察力，藍月亮大部分洗衣液產品自推出日起超過十年仍舊具有競爭力及深受中國消費者歡迎。



多元營銷模式提振內生增長動力 未來發展可期



藍月亮通過多種渠道推行知識營銷理念，包括線上營銷，比如在社交媒體平台及電子商務平台上舉辦的營銷推廣活動；線下營銷，主要通過公司在零售終端的清潔顧問進行，緊跟知識營銷趨勢；特別活動，包括贊助全國性電視節目及藍月亮不時舉辦的線下主題活動；及商業廣告，包括名人代言。通過系列營銷活動，藍月亮能夠觸及具有不同購買力及購買習慣的廣大消費群，增強客戶黏性。



藍月亮已經深入滲透市場並建立覆蓋線上及線下業務的全渠道銷售及分銷網絡。於2020年6月30日，公司的線下銷售及分銷網絡覆蓋中國所有省份，線下分銷商包括大賣場、超市、便利店、雜貨店、加油站及社區小型店舖等。於2020年6月30日，除全國性及地區性超市外，公司近70%的線下分銷商位於三線及以下城市，覆蓋分佈於全中國逾2,600個區縣的零售銷售點，這有利於加大產品曝光度及提升銷售表現。



此外，作為中國家庭清潔護理行業中最早利用線上銷售渠道的公司之一，公司已在線上銷售方面取得了成功，並成為中國若干主要電子商務平台的重點合作夥伴。根據弗若斯特沙利文報告，以成交額計算，於2019年公司的品牌分別在京東618購物節及天貓雙十一購物節活動中排名第一。於2017年至2019年，中國家庭清潔護理行業線上銷售渠道零售銷售價值的複合年增長率為8.5%，而同期公司線上渠道收益的複合年增長率為33.5%，增長態勢迅猛。



中國的家庭清潔護理行業仍在高速發展，藍月亮上市後，會把募集資金用於業務擴充、提高品牌知名度、增強銷售和分銷網絡以及增強研發實力等，其有望在洗衣液賽道進一步擴大領先優勢，從而強化公司的龍頭地位。





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