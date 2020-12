香港, 2020年12月15日 - (亞太商訊) - 香港領先的機電工程服務供應商之一安樂工程集團(「安樂工程」或「集團」)今日宣佈其附屬公司安力電梯有限公司(「安力電梯」)承辦的中環至半山自動扶梯系統更新項目,獲ELEVATOR WORLD評選為「2021年度項目」比賽第一名,並為今年唯一來自亞洲地區的得獎公司。今次獲獎彰顯安力電梯的專業技術和卓越服務達到國際級水平。



圖片一 中環至半山自動扶梯系統是全球最長的戶外有蓋自動扶梯系統。



圖片二 安樂工程附屬公司安力電梯獲委託為中環至半山自動扶梯系統進行翻新工程。



圖片三 ELEVATOR WORLD「2021年度項目」比賽的結果確認函。



「2021年度項目」比賽設有九個組別,參賽項目來自全球各地。評審團根據項目的創新、原創性和創意、克服的挑戰、安裝方法及技巧、以及先進科技的應用,進行全面評審,最終選出安力電梯承辦的中環至半山自動扶梯系統更新項目為「自動梯—現代化」組別第一名。得獎項目的詳盡介紹將刊載於ELEVATOR WORLD的2021年一月號。



安樂工程集團主席潘樂陶博士對集團在國際領域獲得業界殊榮,深感欣喜。他將今次的佳績歸功於項目團隊並表示:「中環至半山自動扶梯系統全長逾800米,沿山路攀升135米,每日使用量超過78,000人次。項目團隊在處理這個大型項目時,雖然遇到很多挑戰; 但是他們抱著一絲不苟的態度和關顧持份者的心去逐一解決,所以克服重重困難之餘,仍能維持周遭社區的滿意度,令我深感自豪。」



香港的中環至半山自動扶梯系統是全球最長的戶外有蓋自動扶梯系統。系統連接繁華都市心臟地帶內九條街道,自1993年投入服務以來,一直是城中的旅遊景點和重要的行人運輸服務系統。整個系統由18條自動扶梯及三條自動行人道組成,並以行人天橋連接,為區內居民和上班人士提供更佳的步行體驗。



中環至半山自動扶梯系統25年來風雨不改地服務社區,已需要翻新和升級。安力電梯獲香港特區政府委託為系統進行翻新工程,是系統投入運作以來的首次大型翻新。整個自動扶梯系統工程分為12階段進行,已於2018年展開,預計將於2022年竣工。



有關安樂工程集團

安樂工程集團(「安樂工程」)於1977年成立,是香港領先的機電工程集團之一。集團總部設於香港,並於澳門及中國內地和美國均有業務。集團為公營和私營企業客戶提供全面及多元化的機電工程及科技服務,市場遍及世界各地。集團的四項核心業務包括屋宇裝備工程、環境工程、資訊、通訊及屋宇科技,升降機和自動扶梯。安樂工程之控股公司為安樂工程集團有限公司,於香港交易所主板掛牌(股票編號:1977)。



有關安力電梯有限公司

安力電梯有限公司為安樂工程集團旗下的附屬公司,服務包括設計、供應、安裝、維修保養、修復和優化升降機及自動梯。除提供升降機及自動梯,安力電梯更為傷殘人士及長者提供無障礙通道方案,包括輪椅升降機、座椅電梯及專為傷殘人士而設的升降機。





