辰林教育新入學人數按年增近58.7%

香港, 2020年12月15日 - (亞太商訊) - 辰林教育集團控股有限公司(「辰林教育」或「公司」,股份代號:1593)旗下江西應用科技學院(「學院」)2020/2021學年的新入學人數錄得大幅增長,今年學院合共招收約7,300人,較2019/2020學年的約4,600人同比增加約58.7%,而在校生人數同比增長近18.3%%至17,335人。



招生人數及在校人數增加,主要由於集團旗下之學院之教育品質及品牌獲得廣泛認可,同時集團亦致力改善學校設施及繼續優化課程和項目設置,因而提升了學校的招生能力,也有助集團提升營業收入奠定了堅實基礎。



江西應用科技學院為一所民辦大學,提供以市場為導向的多樣化實用課程。公司業務主要分成兩大部分,包括高等教育服務(其中包括學費和住宿費)和教育相關服務(其中主要包括實習管理服務,以及各種導修及課程管理服務)。



截至2020年9月30日,學院提供了36個本科專業和36專科專業,包括今年獲教育部下發《教育部關於公布2019年度普通高等學校本科專業備案和審批結果的通知》准許設立的健康服務與管理專業,並於本年度正式招生。2019 /2020學年,學院合共招收14,143名學生,包括5,321名本科專業學生及8,822名專科專業學生。



2020年全球深受COVID-19疫情影響,公司部分業務亦受各地區防疫政策以及春季學期延後影響而無法正常開展。期間,辰林教育採取不同應對措施將疫情的影響減至最低,包括響應「停課不停學」採用線上課堂進行教學以及為畢業學生進行職業輔導,實現公司上半年度收益及毛利雙增長,體現公司抵禦疫情的能力。學院已於2020年5月開學,高等教育服務業務已經重回軌道,同時教育相關服務業務也逐漸開展。



在2020年,公司積極拓展分別與阿里巴巴、中興通訊和中軟國際等不同知名企業以及浙江大學的合作,實現校企合作共同培養行業精英。展望2021年,辰林教育的未來發展將按計劃有序進行,繼續發掘市場機會,為股東帶來更高回報。



關於辰林教育集團控股有限公司

辰林教育是江西省領先的民辦高等教育供應商之一,於江西省南昌市營運一所名為江西應用科技學院的民辦大學,提供本科專業及專科專業,亦提供多元化的教育相關服務。



辰林教育的教育宗旨是為中國的城鎮建設與管理培養高層次、高技能、創新型和應用型人才,致力於為其學生提供卓越的民辦高等教育,並提供涵蓋了範圍廣闊、以市場為導向的研究領域及職業培訓,其中包括國際商務、電子商務、物流管理、物聯網工程、土木工程、軟件工程、機械製造及自動化和機器人工程。除了大學營運所得收入外,辰林教育亦提供多樣化的教育相關服務,並為其業務貢獻了可觀收益。辰林教育的教育相關服務主要包括了實習管理服務,導修及課程管理服務。



